當代藝術館貨櫃屋重新開放！藝術家LUPA展出18件詩意魔幻作品

▲台灣新銳藝術家呂紹瑜（LUPA）展出「花燁」個展，18幅作品營造出詩意又魔幻的空間。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

為了因應防疫措施，台北當代藝術館的戶外「貨櫃空間」在上半年幾乎關閉，睽違近半年後，今（8）日起重新開放，邀請台灣新銳藝術家呂紹瑜（LUPA）展出「花燁」個展，野性線條和鮮明色調，加上內心哲思的獨白文字，18幅作品營造出詩意又魔幻的空間，充滿奇幻氛圍，自即日起至10月4日展出。

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▲台灣新銳藝術家呂紹瑜（LUPA）展出「花燁」個展。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣新銳藝術家呂紹瑜（LUPA）作品《初遇》。（圖／LUPA呂紹瑜創作／台北當代藝術館提供）

LUPA畢業於倫敦藝術大學-中央聖馬丁，擅長以壓克力顏料或油彩作畫，喜歡嘗試多元媒材創作，除了專注繪畫之外，同時也橫跨時尚設計、音樂製作等領域，也是服裝及印花設計師，是位具多重身份的藝術家。

▲台灣新銳藝術家呂紹瑜（LUPA）作品《螢芽》。（圖／LUPA呂紹瑜創作／台北當代藝術館提供）

LUPA提到，這次展覽主題命名為「花燁」，「象徵生命最盛開綻放的瞬間，粗暴的截取最美麗的狀態，將如火焰燃燒般炙熱且深刻。」為了詮釋霎那的生命樣貌，她在繪畫中挹注金箔，熠熠閃鑠的微光與濃烈色塊交互輝映，而遊走在畫裡的「永恆少年」形象，則是LUPA面對成長掙扎下，隱藏於內心裡赤子之心的形象投射，猶如金箔般珍貴，隨著光線跳躍卻又一閃即逝。

▲台灣新銳藝術家LUPA作品《薄璃之海》，遊走在畫裡的「永恆少年」形象，則是她面對成長掙扎下，隱藏於內心裡赤子之心的形象投射。（圖／LUPA呂紹瑜創作／台北當代藝術館提供）

▲▼台灣新銳藝術家呂紹瑜（LUPA）作品《魔女》。（圖／LUPA呂紹瑜創作／台北當代藝術館提供）

在繪畫作品中，LUPA的角色創作是開啟畫面故事性的重要元素，同時原始感性的輪廓線條，理性規劃後帶著意外的實驗色彩去創作，不論在何種媒材表現的作品，她的藝術語彙總是帶著黑暗奇異、寓言敘事、魔幻寫實的文學性。

▲▼台灣新銳藝術家呂紹瑜（LUPA）在當代藝術館貨櫃空間展出「花燁」個展，18幅作品營造出詩意又魔幻的空間。（圖／台北當代藝術館提供）

LUPA個展「花燁」

展期：2020/8/8(六)~10/4(日)

地點：MOCA Cube (台北當代藝術館戶外廣場貨櫃空間)

地址：台北市大同區長安西路39號

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