曾因「審查制度」緊急閉展！6組日韓藝術家「禁忌作品」來台展出

▲台北當代藝術館「表現の不自由展」，此作品為《吶喊和低語—福島：紀錄與記憶》。（圖／台北當代藝術館）

記者林育綾／台北報導

藝術創作該受到「審查」嗎？台北當代藝術館將於4月18日起舉行「表現の不自由展」，展出曾因審查機制而被視為「禁忌的作品」，共有6組日韓藝術家參與，題材包括戰爭罪行與殖民、慰安婦、天皇體制，以及福島核電廠事故等。該展也是繼2019年在日本愛知三年展，當時被威脅後在3天緊急閉展，引發國際討論聲浪，如今在同樣策展脈絡下再次展出。

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▲策展概念源自韓國攝影師安世鴻有關「慰安婦」的作品被取消事件。（圖／ 作品：《試著成為日本慰安婦之雕像》，台北當代藝術館提供）

「表現の不自由展」策展概念源自於2012年國際相機品牌尼康（Nikon）取消韓國攝影師安世鴻有關「慰安婦」的作品展出事件，策展團隊於2015年策劃了第一檔「表現の不自由展」，展示曾受審查、被視為「禁忌的作品」。

2019年延續策畫「表現自由展：在那之後？」是愛知三年展的企畫展，聚焦「審查制度」相關議題，開展後因作品的爭議性，相繼接獲威脅、抗議，在開展後3日緊急閉展。雖於展期尾聲，經協商後重新開放，但已引發國際社會及國際藝術團體前所未見的討論聲浪，擔憂未來藝術表現的自由性將備受箝制。





▲在2019年愛知三年展期間，引發日本社會最大的爭議與抨擊的作品，其中一件就是韓國雕塑家夫婦金曙炅與金運成的《和平少女像》。（圖／台北當代藝術館提供）

此次「表現の不自由展」來台展出，由「表現不自由展執行委員會」成員新井博之、岡本有佳共同擔任策展人。策展團隊表示，「世界各地都傳出審查藝術創作的消息，有一部份的原因是來自於全球化，以及藝術家受到人權思想的啟蒙，進而反抗審查制度。日本的審查，與戰爭罪行及日本帝國殖民有很大的關係；歷史修正主義、種族與性別歧視於近年的崛起正是此般審查的溫床。被審查的議題不僅僅是日本地區，還包括東亞後殖民政治各地區的台灣在內。同時，審查也與日本的現代化與淵遠的帝國歷史緊密相關。」

展覽以「路徑」的方式，陳述三個與日本歷史緊密相連的審查焦點：戰爭罪責與殖民、天皇體制，以及福島第一核電廠事故。策展團隊說明，「路徑」經常使用於檢視環境、歷史與人權教育的互動式行走。展覽的「路徑」會引導觀眾行經受審查的作品，並且最終通往對未來的盼望。

▲台北當代藝術館「表現の不自由展」，展出曾因審查機制而被視為「禁忌的作品」為主軸。（圖／台北當代藝術館）



雖然第二次世界大戰已在70年前結束，但關於戰爭的殖民與侵略歷史，仍充斥不同的詮釋觀點相互競逐，其中「慰安婦」的受難議題時至今日，仍是日本社會牢不可破的禁忌。

在2019年愛知三年展期間，引發日本社會最大的爭議與抨擊的作品，其中一件就是韓國雕塑家夫婦金曙炅與金運成的《和平少女像》，這一座身著韓服的短髮少女雕像，雙手握拳地靜默地坐在椅子上，旁邊的空椅子代表其他缺席的受害者，這座雕像不僅向慰安婦受害者的意志與鬥志表達致敬，也向持續聲援主張女性人權而進行的抗爭表達敬意。

▲▼《和平少女像》短髮少女雙手握拳地靜默地坐在椅子上，旁邊的空椅子代表其他缺席的受害者，這座雕像不僅向慰安婦受害者的意志與鬥志表達致敬，也向持續聲援主張女性人權而進行的抗爭表達敬意。（圖／台北當代藝術館提供）

▲安世鴻《重重－被遺留在中國的日軍朝鮮「慰安婦」》系列攝影作品。（圖／台北當代藝術館提供）



而安世鴻《重重－被遺留在中國的日軍朝鮮「慰安婦」》系列攝影作品，鏡頭下的主角是12名二戰後留置於中國的韓國慰安婦，以單色手法、特殊紙材，仔細呈現這些婦女臉上深切的皺紋、姿勢與陰影樣貌對比，試圖傳達刻畫在她們身心上一重又一重的傷疤。這批作品在2012年曾遭尼康（Nikon）中止展出，歷經三年的訴訟後，藝術家獲得勝訴。