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整個展間只有一支影片！10分鐘呈現3位「異鄉人」軌跡

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▲▼台北當代藝術館的戶外貨櫃展覽空間，即日起展出「異鄉人─黃奕翔個展」（圖／台北當代藝術館提供）

▲空無一物的展間裡，只有一支影片。（圖／台北當代藝術館提供）

記者林育綾／台北報導

若要一個場域中的人事物，人們往往想到的是與那個場域「直接關聯」的正職員工和他們的業務內容，但真正完滿了一個場域特性的，卻往往是那些在其中來來去去、看似疏離無關的人們。台北當代藝術館的戶外貨櫃展覽空間，即日起展出「異鄉人─黃奕翔個展」，整個展間空無一物、只有一支影片，創造現實空間與虛幻影像交疊錯置的時空感，也引導觀眾思考其中關係。

新生代錄像藝術家黃奕翔善於透過鏡頭影像的敘事，重新詮釋一個場域中，人們的日常行為與此時此地的關係。此次主題「異鄉人」源自他2019年於西班牙參與現地創作的經驗，身在言語無法溝通的異地，深刻體會到作為異鄉人的孤獨疏離感。

請繼續往下閱讀...

加上限地創作的時間壓力，讓他當時在展場中觀察到，走動其間的人群狀態與現實空間的場景流動，啟發他將鏡頭對準因光影而投射於展牆上的「流動影子」，然後再以等比投放於展牆上，形成一種錄影重放的模糊身影與展場中真實的人影虛實交錯的獨特情景，那些流動的人影也彷彿訴說著「異鄉人」那種不可言說的心境。

▲▼台北當代藝術館的戶外貨櫃展覽空間，即日起展出「異鄉人─黃奕翔個展」（圖／台北當代藝術館提供）

▲「異鄉人─黃奕翔個展」作品，設定3位模擬角色，其中一名是展場工讀生。（圖／台北當代藝術館提供）

這次他於當代館限地創作的新作，則將「異鄉人」的概念進一步轉化，由真實身在海外的異鄉，轉化為一個與該場域既有著緊密關聯，又實則無關的模糊處境。作品聚焦在一座以當代藝術為名的美術館場域，並且設定三個模擬的角色：一名展場工讀生、一位館方邀請來參與座談的國外藝術家、以及一個在廣場演奏小提琴的街頭藝人。

▲▼台北當代藝術館的戶外貨櫃展覽空間，即日起展出「異鄉人─黃奕翔個展」（圖／台北當代藝術館提供）

▲第二位模擬角色：一位館方邀請來參與座談的國外藝術家。（圖／台北當代藝術館提供）

▲▼台北當代藝術館的戶外貨櫃展覽空間，即日起展出「異鄉人─黃奕翔個展」（圖／台北當代藝術館提供）

▲第三位模擬角色：一個在廣場演奏小提琴的街頭藝人。（圖／台北當代藝術館提供）

黃奕翔的鏡頭圍繞在當代館的場域內外，記錄著這三者與場域互動的行為軌跡，隨後刻意將影像重新懸掛於空無一物的展間內放映，創造現實空間與虛幻影像交疊錯置的時空感，引導觀眾想像兩者間的對應關係，也引發觀者重新思考，自身和他人做為主體與異鄉人的多重可能性。

▲▼台北當代藝術館的戶外貨櫃展覽空間，即日起展出「異鄉人─黃奕翔個展」（圖／台北當代藝術館提供）

▲黃奕翔記錄著這三者與場域互動的行為軌跡，隨後刻意將影像重新懸掛於空無一物的展間內放映。（圖／台北當代藝術館提供）

異鄉人─黃奕翔個展
展期：2020/3/7-4/12
地點：MOCA Cube (台北當代藝術館戶外廣場貨櫃空間)

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