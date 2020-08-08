恐懼一個人是因為「自己不堪挖掘」！藝術家李毓琪19件作品探索獨處的勇氣

▲台北當代藝術館展出「李毓琪：裸根─一切都是懸而未決的」19件作品。（圖／台北當代藝術館提供）

記者林育綾／台北報導

你害怕一個人獨處嗎？資深攝影藝術家周慶輝提到，人之所以懼怕獨處，是因為往往不得不發現，「原來自己有多麼不堪挖掘」。近來他策展「李毓琪：裸根」19件作品，在台北當代藝術館展出，定位這是一場「自我刨根行動」的展覽，以攝影、錄像、聲音裝置媒材，探問人性本質，審視最原始、晦暗、赤裸的根源，帶觀眾探索獨處的勇氣。

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▲藝術家李毓琪與展出作品。（圖／台北當代藝術館提供）

周慶輝擔任策展人，在台北當代藝術館展出「李毓琪：裸根─一切都是懸而未決的」，共收錄藝術家李毓琪的19件作品。周慶輝引用義大利導演費里尼的一段話，「人生在世，沒有甚麼比獨處更讓人懼怕的了。獨處是一件非常困難的事。」並表示人之所以懼怕獨處，因為往往不得不發現，原來自己有多麼不堪挖掘。

而李毓琪的作品嘗試開闢一種本能、古老的感知，破除被訓練或建構的習慣，去重新觀看世界與自身，藉由感知和觀察的創作形式，逐步發掘生活中某些無法被指認的部份，因而在此基礎上引發的思考與提問，一切仍然懸而未決持續探究。

▲▼《鐘乳》攝影作品，是在喀斯特溶洞中拍攝下奇特扭曲的鐘乳石沉澱、緩慢生長，與周遭融為一體的狀態。。（圖／台北當代藝術館提供）



李毓琪展出的攝影、影像作品中，主要以極簡單色的敘事手法，賦予觀者以沉靜直觀的視角進行想像。《鐘乳》攝影作品，是在喀斯特溶洞中拍攝下奇特扭曲的鐘乳石沉澱、緩慢生長，與周遭融為一體的狀態。

▲錄像作品《拭》，則放了2個積滿灰塵的大玻璃瓶，雙手緩慢來回擦拭瓶身的動作，猶如一場調頻儀式。（圖／台北當代藝術館提供）

錄像作品《拭》，則放了2個積滿灰塵的大玻璃瓶，只見雙手緩慢來回擦拭瓶身的動作，直至恢復到透亮狀態，這擦拭過程猶如一場調頻儀式，逐漸將自我回歸於未知。

▲在《幼小者》一系列肖像攝影作品中，鏡頭下的人物眼神與姿態呈現一種出神、異於平日的面貌。（圖／台北當代藝術館提供）



在《幼小者》一系列肖像攝影作品中，鏡頭下的人物眼神與姿態呈現一種出神、異於平日的面貌，引發觀者好奇，這些被攝者的狀態究竟是自身的投射，或是藝術家試圖在人們身上尋找的神秘性？或是兩者間相對交互的滲透效果？這種未知，也正是驅使李毓琪持續拍攝此系列作品的動力。

聲音裝置作品《一口氣》，分別錄製每個人吸入一口氣，而後呼出的發聲過程，觀眾在聆聽過程中可以發現，人們吸吐間的時間比想像中更短，短得讓人覺得脆弱，而且充滿了不易察覺的斷裂和起伏。

▲「李毓琪：裸根─一切都是懸而未決的」展覽自8月8日至10月4日於台北當代藝術館MOCA Studio展出。（圖／台北當代藝術館提供）

李毓琪：裸根─一切都是懸而未決的

展期：2020/8/8(六)~10/4(日)

地點：台北當代藝術館 MOCA Studio

地址：台北市長安西路39號（週一休館）



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