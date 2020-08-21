急診護理師輕拍身體確認意識　醉男彈起狠嗆：要打架是不是！

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓男子今年5月2日中午12時許因為酒後跌倒被送到台中市某醫院，卻在檢傷程序時與謝姓護理師起爭執，先是嗆聲「要打架是不是」，接著又用手揮擊護理師胸口，後來被警方逮捕卻矢口否認犯行，辯稱當時喝了酒可能暈過去了，但並未獲得台中地院法官採信，日前被依違反醫療法犯處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

▲劉男辯稱當時已經喝茫，不記得有做出攻擊護理師的行為。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

判決書中提到，劉男（43歲）被送進急診室時，謝姓護理師為了確認意識以及受傷經過，同時進行檢傷程序，於是伸手輕拍身體；沒想到這個舉動竟然引起劉男的不滿，當場彈起來狠嗆，「你現在是怎樣？是要打架是不是！」

不過，謝姓護理師並沒有因此退縮，還繼續想幫忙測量血壓，結果卻遭劉男徒手揮擊胸口，雖然第一時間有發現異狀，但因為距離過近來不及閃避，導致右胸遭擊中，造成挫傷。

劉男到案之後矢口否認犯行，還辯稱當時他喝了酒，可能已經醉到暈過去了。然而，檢警調出醫院的監視器畫面，發現他的確有出手攻擊護理師等行為，鐵證如山，想賴也賴不掉，訊後隨即依法起訴。

台中地院法官認為，劉男酒後未能約束自身行為，還對正在執行醫療業務的護理師出手毆打，事後不僅矢口否認，也未與受傷的護理師達成和解，難認態度良好，考量到他沒有前科紀錄，最終依違反醫療法判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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