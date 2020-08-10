照顧住院母「被勸回家隔離」　他怒嗆護理師：再多話就揍妳

記者黃翊婷／綜合報導

葉姓男子因為住院的母親長疥瘡，他的手指縫也長疹子，詢問鍾姓護理師該如何處理，被告知應該要隔離治療，一氣之下竟然回嗆，「妳不要跟我說這麼多話，我要揍妳」。雖然他辯稱那只是一時氣話，但台中地院法官不採信，日前依違反醫療法判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

▲葉男手指縫長疹子，被護理師建議回家隔離。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

判決書中提到，葉男的母親因病住在台中豐原某醫院接受治療，今年3月30日晚間7時許他走到6樓病房的護理站，詢問母親感染疥瘡、他手指縫長疹子要怎麼處理，鍾姓護理師回答要隔離治療，以免傳染給其他病患或，他一聽卻理智斷線，當場嗆聲「妳不要跟我說這麼多話，我要揍妳」。

葉男接受偵訊時辯稱，「我是問她要如何照顧母親，並不是我手上長疹子的事情，她卻叫我回家隔離，明顯侵害到我照顧母親的權益，我當時很生氣，才會說出那句話，我只是講氣話，不可能真的打她。」

▲葉男幾乎一整天都在醫院照顧母親。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

而鍾姓護理師證稱，「因為葉男24小時都待在病房內，我會害怕，因為這可能會對我的工作及身體造成威脅，我不知道他會不會動手。」

台中地院法官認為，縱使葉男對鍾姓護理師的建議有不同意見，也不能出言恐嚇、妨害執行醫療業務，考量到他的犯案動機，上述說詞顯然不能當成卸免刑責的理由，最終依違反醫療法判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。