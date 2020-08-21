「一個月才拿多少錢給我？」妻嗆不再回來　半年後真的被休了

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗人夫阿強（化名）2017年9月27日與大陸籍的小梅（化名）結婚，沒想到婚後2年妻子就離家出走，擔心打電話詢問下落，還被回嗆一句「你一個月才拿多少錢給我」，不死心又等了大約半年，這才完全心寒，決定訴請離婚，並在本月中旬獲得苗栗地院法官裁准。

▲小梅出境之後就再也沒有入境台灣。（示意圖／記者陳凱力攝，與本案無關）

阿強在判決書中主張，兩人結婚之後就在台灣同住，起初生活上並沒有什麼問題，哪知道妻子突然在2019年11月間離家出走，他擔心地到處打電話詢問，想知道人在哪裡，後來好不容易找到了，竟然還被嗆了一句，「要你管嗎？你一個月才拿多少錢給我？」

阿強無奈表示，其實妻子在離家之前曾當面告知想要離婚，「就算我求她也不會回頭，而且她要回去大陸，不會再來台灣」，接著他前往派出所報案，這才知道妻子早已出境，離家前那一番話也是來真的，最後只好忍痛放下這段婚姻，向法院訴請離婚。

苗栗地院法官依據職權查詢，確認小梅在2019年11月20日出境後，就再也沒有入境台灣，經過合法通知也未到場爭執，或是提出任何書狀聲明，因此認定阿強所說的應該都是事實，考量到雙方感情決裂、夫妻情分已盡，最終裁定准許丈夫的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。