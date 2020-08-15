恆春市區違停罰900　男不服提訟辯鞋爆開屬「緊急避難」法官不信

▲男子在恆春市區違停遭開罰，竟辯稱鞋爆開屬緊急避難。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

江姓男子開車南下在恆春市區雙黃線路段違規停車，遭警方開罰900元，他不服提起行政訴訟，竟辯稱「右鞋底爆開」，怕卡住煞車、油門才趕緊停車找店家買鞋，符合緊急避難，還說「不可能為900元破壞3000多元鞋子」。台中地院審結，認為江男空口無憑，也不符合緊急避難，判他敗訴。全案可上訴。

判決書指出，江姓男子今年2月26日開車載太太及2名友人南下到墾丁遊玩，在屏東縣恆春鎮市區，將車停在慢車道上，車尾還跨到快車道，遭恆春分局建民派出所員警發現，依違規停車開罰900元。江男不服，向台中地院提起行政訴訟，請求撤銷處分。

江男辯稱，當天開車途中，他右腳鞋底突然爆裂，因為會卡住油門和煞車踏板，他擔心發生車禍，才會「緊急」將車停下，下車到商家詢問是否有賣鞋。他還有開雙閃燈，警告後方來車注意，太太等人都留在車上，結果警察不到1分鐘就到場。他當下告知員警原因，也展示已爆裂的右鞋當證據，但仍遭開單。

他還說，警方雖出示現場畫面，想證實他當時的鞋沒有裂開，但從照片中可看出他當時站著爆裂右鞋底因為他身體重量壓住，所以才看不出來，太太和2名友人都可以當人證。更何況，「有誰願意為了區區9百元罰鍰，故意破壞3000多元的NIKE運動鞋」。他車停不到3分鐘，員警可以勸導、糾正做記錄，可以不用開單，可見執法過當。

法官認為，江男違規事實明確，雖主張鞋底爆裂才緊急停車詢問買鞋，但從現場照片確實沒有爆裂情況。倘若江男的鞋確實有爆開，既能開車找尋賣鞋店家，可見並無緊急危難狀態，最後判江男敗訴。

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