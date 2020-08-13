遊覽車夾撞小客車母子1死2傷　司機一審未和解「態度尚佳」判1年2月

▲遊覽車衝撞小客車成鐵餅造成1死2傷。（圖／翻攝烏日消防分隊臉書）

記者李忠憲／台中報導

台74線中彰快速道路烏日段今年2月發生1死2傷車禍，鄭姓男子開遊覽車要下匝道，未注意前方塞車直接衝撞小客車，導致林姓女子慘死，車上2子女幸運活下。台中地院審結，認為鄭男仍未與家屬和解，坦認犯行、態度尚佳等，依過失致死罪判他1年2個月。全案可上訴。

判決書指出，鄭姓男子今年2月25日上午8點多，開著車上無乘客的營業遊覽車，走台74線中彰快速道路彰化往台中方向，到烏日成功匝道要下去時，未注意車前狀況，直接撞上前方車陣。白色小客車遭猛力撞擊後，再撞上前方載有空瓶的大貨車，整輛車遭夾在2大車中間，車體嚴重扭曲變形有如鐵餅。

▲消防隊救出受傷幼童。（圖／翻攝烏日消防分隊臉書）

▲小客車遭遊覽車猛撞，遭夾在大車中間夾擊。（圖／記者李忠憲翻攝）

小客車駕駛林姓女子當時載著4歲兒子與2歲女兒，3人遭夾車內，林女傷勢過重，送醫不治。2名小孩卻因母親讓他們正確坐在安全座椅內，雖有受傷但都幸運得救。烏日消防分隊更在臉書發文，「媽咪正確的觀念，縱使離開人間，但保護了最重要的2個寶貝」。肇事鄭姓男子在警方到場後主動坦認他肇事，警詢後依過失致死等罪嫌送辦，遭檢方起訴。

台中地院審理後認為，鄭男當時前方視野良好，沒有不能注意的情形，竟疏於注意，未與前車保持隨時可以煞停距離，未注意車前狀況，隨時採取必要安全措施。鄭男就本件車禍確有過失甚明，與被害人傷亡結果有因果關係。

法官審酌，鄭男造成李女死亡、2幼童受傷，至今未與李女呂姓丈夫和解，但他符合自首，犯後坦認犯行、態度尚佳、知所悔悟，目前從事臨時工、經濟貧窮，依過失致死罪判他1年2月。

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