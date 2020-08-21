陳時中親口揭「不知彰化篩檢」原因　曝資料庫勾無症狀有1470人

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記者黃翊婷／綜合報導

彰化衛生局長葉彥伯與指揮中心指揮官陳時中激起防疫爭議，陳時中20日在節目上親口說出原因，強調指揮中心的確不知情，彰化衛生局在這方面有一些行政上的違失，「防疫裡面會出最大的問題，就是大家不同調、政策混亂，那就會造成我們的疫情不明。」

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▲陳時中20日參加多個節目，說明彰化檢疫不同調的事。（圖／記者屠惠剛攝）

陳時中在20日播出的政論節目《鄭知道了》中回應國民黨立法院黨團的質疑，包含衛福部事前是否知情、是否有刻意打壓等等，「在通報系統當然有這些案例，所謂通報系統就是從醫院報出來，認為需要去採檢那就採，可是上面並沒有跟我們講說，這裡面採的是不符合我們採檢的要件」，但現在彰化衛生局說那些案例都是經過風險評估，縱使沒有症狀，也會在3天、10天後請這些人出來做採檢，這明顯與中央的規定不一樣。

陳時中強調，彰化衛生局要做這件事情不是不行，但要先跟指揮中心報告，報准了才可以做，「我一向都不說人家騙我，但是沒有告訴我是真的」，這方面當然有一些行政上的違失，而防疫是很重要的事情，從以往的經驗上看來，防疫會出現最大的問題，就是大家不同調、政策混亂，這會導致疫情不明，甚至影響專業判斷的準確度，之後就會產生很多的違失。

▲彰化縣長王惠美力挺彰化衛生局長葉彥伯在防疫上的努力。（圖／記者唐詠絮攝）

至於中央究竟知不知情，陳時中說，報表裡呈現出來的都是需要採檢的人，就好比交通違規事務都是統一的，什麼樣的違規要罰1000元，現在地方卻說要變成罰2000元、3000元，但沒有跟中央講，那報上來就是違規罰3000元，「我們也不會知道這樣的情況」、「他沒有報上來，我們篩檢資料庫，裡面勾選無症狀的，在那邊有1470人」。

最後，關於台灣社區裡面是否有無症狀者，陳時中表示，「社區裡面我們不相信沒有無症狀的人，也就是說有無症狀的人」，在現階段的防疫策略上，主要是看病毒會造成什麼樣的傷害，而我方是否能夠控制住這些傷害，民眾不用太過恐慌。