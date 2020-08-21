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彰化神風式自撞「妻亡夫沒事」原因曝！　開車離家3分鐘「為小三」遇死劫

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記者黃翊婷／綜合報導

26歲林姓男子19日開車載妻子與1歲、3歲的孩子出門，途中卻因為夫妻吵架，氣到直接撞進路邊的超市裡，導致副駕駛座上的妻子慘死。岳父到場後質問同樣坐在前座的林男為何沒事，他聲稱當時車子打滑；至於這是否就是真實原因，仍有待檢警進一步調查釐清。

▲▼彰化溪湖自撞畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲車禍發生當下陳男駕駛的速度很快且路線筆直，一度被媒體稱為是「神風式自撞」。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

林男19日深夜10時許開車載著陳姓妻子、兩名年幼的孩子行經彰化縣溪湖鎮福德路，卻被監視器拍下，他駕駛黑色自小客車，筆直並高速衝進路邊超市，撞上鐵捲門後車身瞬間彈起騰空，現場還噴出火花，揚起陣陣煙塵，可見當時撞擊力道有多大。

警消獲報趕往現場搶救，然而副駕駛座上的陳女獲救時，已經沒有呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，同樣坐在前座的林男則還有一絲氣息；後座方面，3歲女童撞到腦出血陷入昏迷，經過手術目前仍在兒童加護病房醫治，另外一名3歲男童因為坐在兒童安全座椅內，並未受到影響生命危險的傷害。

▲▼彰化溪湖自撞畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▼▲自撞瞬間畫面曝光。

▲▼彰化溪湖自撞畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

由於夫妻兩人在事發當下都位於前座，卻只有妻子傷得特別重，讓部分家屬感到十分不解。根據《自由時報》報導，陳父曾質問女婿「為何你沒事」，林男則回答「因為車子打滑」；但這究竟是不是造成妻死夫沒事的主因，仍有待檢警進一步調查釐清。

此外，林男也曾向前來救援的警消表示，當時因為與妻子吵架，一時分心失控，才會撞進超市裡。據了解，夫妻倆18日曾為了是否有外遇一事吵架，林男隔日還特地前往娘家向妻子、岳父道歉，哪知道離開不到3分鐘，一家四口就此破碎。

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