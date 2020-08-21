彰化精準篩檢葉彥伯少說兩件事　「通話神迴避」讓陳時中決定辦了

記者黃翊婷／綜合報導

彰化衛生局主動對居家檢疫無症狀者進行採驗，時間長達半年，被指揮中心派請政風單位調查，掀起全台輿論。不過，彰化衛生局長葉彥伯與指揮官陳時中隔空交火，卻沒有明確說明兩件事，分別是精準篩檢的數量及標準，以及為何沒有向中央通報。

▲葉彥伯並未明確說明「精準篩檢」的數量和標準。（圖／記者唐詠絮攝）

對於所謂的「精準篩檢」，彰化縣長王惠美20日親上火線，力挺葉彥伯，強調檢疫過程完全依照中央防疫規定，一種是由家屬帶口罩直接送到醫院，衛生局會通報醫院，讓患者從檢疫路線進入，不會接觸到一般民眾；另一種是透過119或防疫專車前往，同樣會先通知醫院，從疫情開始到現在，「我們的標準就是依照中央的標準在做」，費用全都是由醫院向衛福部申請，所有案例都有線上檔案，衛福部應該都看得到，彰化縣政府是在沒有增加費用的情況下，與台大合作調查新冠肺炎血清抗體。

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而葉彥伯接受《中央社》電訪時，對於精準檢驗的數量以及標準，皆未給予明確的回答，僅表示篩檢過程均符合中央規定，相關資料已經建置在線上系統裡面，中央只要想看，隨時都能查到，至於確切數量等問題，還是交由中央清查再對外說明，他不方便多說。

▲陳時中在廣播節目上正面回應調查彰化衛生局的原因。（圖／記者屠惠剛攝）

在這起事件中同樣飽受抨擊的陳時中，20日接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》主持人專訪時，坦言在啟動調查之後，曾經與葉彥伯通過電話，當時詢問為何沒有向中央通報，葉僅回應「科學上站得住腳」。

陳時中表示，「這件事情科學上不是完全不被認可，但今天並非僅是一個研究，我們面對的是國家資源分配與人民生命保護的問題，有研究想法很好，但這個想法和目前實施的通則不同」，之所以會請政風單位進行調查，是為了釐清事情合理性，畢竟中央確實不知情，「知道我就不用去查了」，初步瞭解該措施已經進行6個月，被採驗人數超過三位數，最快5天之內就能收到政風單位回報的調查結果，到時會再來討論要如何處理此事。