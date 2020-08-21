法務部長坦承：「37刀弒母無罪」判決有誤　詳列刑法19條揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

桃園梁姓男子2018年間吸毒後斬首母親，一審被判處無期徒刑，二審卻逆轉改判無罪，掀起社會一面倒的抨擊。對此，法務部長蔡清祥20日親上火線，坦承這樣的判決是有問題的，法官錯誤引用法條，可能會讓人以為只要吸毒或喝醉「失去辨識行為違法之能力」，就能為所欲為、逃避責任。

▲梁男二審逆轉獲判無罪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

回顧這起殺母案，梁男2018年10月某日晚間吸食安非他命之後，因為精神不穩定與母親發生口角，竟然失控持刀追砍，還將母親的頭顱斬斷，再從12樓住處的陽台往下丟進社區中庭，見到警方到場仍激動反抗，最後被優勢警力壓制逮捕，並在檢方訊後依家暴殺人罪提起公訴。

一審法官審理時，認為梁男犯案時的辨識行為違法能力明顯降低，因此依照刑法19條第2項規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，判處無期徒刑。

但全案來到二審，高等法院根據鑑定結果，認為梁男案發時，因為吸食毒品而已經「完全喪失」辨識行為違法的能力，所以改依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」，判決無罪。

▲法務部長蔡清祥認為判決有誤。（圖／記者屠惠剛攝）

判決結果大逆轉，不僅大多數民眾無法接受，就連法界人士也有許多不同的意見。法務部長蔡清祥20日親上火線，坦承這樣的判決是有問題的，刑法19條相關規定不罰或減刑，但該條第3項規定「原因自由行為」，「（行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者），於因故意或過失自行招致者，不適用之」，所以仍會追究刑責。

蔡清祥也嚴詞提醒社會大眾，請大家千萬不要看到這個判決結果，就以為只要吸毒或喝醉「失去辨識行為違法之能力」，就能為所欲為、逃避責任、犯罪不用負刑責。

至於梁男殺母案是否還有翻轉的機會，據了解，目前唯一可以翻盤的單位就是台灣高等檢察署。對此，高檢署也表示，在收到判決書之後，會針對合議庭判決內容提出不服理由，並向最高法院提出上訴。