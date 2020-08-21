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王金平勸國民黨布局2022「高雄需出奇招」　台北市長人選最推他

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨在2020年總統大選大敗，雖然黨主席江啟臣力圖改革，卻在韓國瑜遭罷免、高雄市長補選兩件事上接連受挫。前立法院長王金平認為，現階段對江啟臣來說最重要的事，是先把2022年各縣市長選戰的布局安排好，其中高雄市一定要打出奇招，不然只能坐以待斃。

▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，王金平站台。（圖／實習記者方敬攝）

▲王金平曾在高雄市長補選候選人李眉蓁的選前之夜，現身幫忙站台。（圖／實習記者方敬攝）

王金平20日接受《自由時報》專訪，面對國民黨未來的走向，他坦言，這時候黨主席應該要先把各縣市長的候選人定下來，為2022年的選戰布局，除了要想出可以振奮人心、具創造性的口號和政策，在高雄市更要出奇招，有適合人選可以先遷戶籍到高雄做準備，否則到時恐怕只能坐以待斃；至於台北市長有無合適人選，他點名蔣萬安會是強棒之一，但要自己主動一點。

據了解，王金平去年11月12日臨時召開記者會，除了宣布退出2020總統大選，也表示遺憾參選總統路上沒有取得最後機會。接著，王金平歸隊力挺國民黨派出的候選人們，之後就鮮少出現在媒體版面上，直到李眉蓁投入高雄市長補選，他接手擔任榮譽主委，才再度掀起一波討論。

▲▼王金平堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平政治歷練豐富，是各界都很敬重的政壇前輩。（圖／記者屠惠剛攝）

近期總統蔡英文於第二任期積極布局外交人事，在兩岸人事上，傳出要找來王金平擔任海基會董事長。不過，王金平受訪時強烈否認，表示這個消息根本是空穴來風，之前的確有被徵詢，但那是4年前的事了。

如今隨著2022年地方選舉的腳步逼近，國民黨要如何重振，又該派出那些人參選，黨內外人士以及支持者們都在等待結果出爐。

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