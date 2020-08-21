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耶魯大學教授「嗑誠實藥丸」　呼籲學生準備面對死亡！

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▲▼耶魯大學。（圖／路透）

▲耶魯大學教授坦言，疫情已經讓耶魯面目全非。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國秋季學期即將來臨，多所大學卻在開學之際先後曝出了群聚性疫情，導致校方必須進行重大調整。今年，耶魯大學的同學迎來了一份與過去不同的返校清單，內容除了一貫的上課所需器材以外，還有一項重要的事情需要處理：在情感上為面對死亡做準備。

外媒報導，《華盛頓郵報》記者在耶魯大學學院院長兼心理學教授桑托斯（Laurie Santos）寄給全校同學的電子郵件中發現了這段相當直白的聲明。她寫道，「疫情之下，我們每個人都應該在情感上為校園隨時可能發生的廣泛感染和死亡做好情感準備。你也應該要有心理準備，你的大學住宿生活將與疫情爆發前截然不同，會更像是住在醫院。」

耶魯大學計畫在8月底允許學生返校，每週也將進行多次新冠病毒檢測，以避免社區感染。大多數的課程將通過遠程指導進行，如果學生選擇不返回耶魯大學校園，他們還是可以遠程上課。

不過《商業內幕》（Business Insider）指出，桑托斯的警告說明了美國高校仍在為疫情最壞的情況作打算。美國《高等教育紀事報》調查數據顯示，只有35%的學校計畫在新學年展開不同形式的線下教學。

美國目前的疫情持續蔓延，校園「群聚」的特點極容易發展成疫情熱點地區，也讓校方面臨巨大防疫壓力。已經開學的聖母大學（University of Notre Dame）和北卡羅來納大學教堂山分校（UNC-Chapel Hill）在開學時發現有上百師生檢測結果呈陽性，校方臨時改為全面網路授課。

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