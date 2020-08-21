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團聚證陸配被拆散　陸委會：配合指揮中心研議相關人士返台

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▲▼台商徐正文召開記者會，為團聚證陸配請願。（圖／記者陳政錄攝）

▲台商徐正文今天召開記者會，為團聚證陸配請願。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，兩岸婚配家庭中除持居留證或有台灣身分證者外，僅持團聚證的陸籍配偶仍未能返台，約有2000對家庭受到影響，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正指出，政府相當重視各界反應的意見，會在疫情防控的原則下，配合指揮中心，讓相關人士能夠陸續的返台。

邱垂正表示，有關陸籍子女及團聚陸配返台問題，本會相當重視各界反應的意見，政府都予以參考。他說，對於團聚陸配及其陸籍子女後續返台問題，政府會在疫情防控原則下，本於分流分眾、井然有序及逐步調整，將配合指揮中心疫情防控的措施下，讓相關人士能夠陸續的返台。

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

今年新冠肺炎疫情爆發，政府自1月底開始陸續宣布境管措施，包括限制持團聚證陸配、陸生、陸籍陸配子女（小明）、大陸籍人士來台，後隨疫情趨緩，應屆畢業陸生、0到6歲小明和高中以下境外生（含小明）近日陸續開放。

眼見持團聚證陸配遲遲未獲關注，台商徐正文21日上午與10多名另一半無法來台的台灣民眾及其親屬召開記者會，以「回家」作為主要訴求，認為人間有愛、台灣有情，政府不應讓彼此相愛的戀人、家庭分隔兩地，並預告下週二七夕當天，不排除再次召開記者會。

徐正文表示，往常年均6000名新婚陸配來台，但疫情爆發後，目前僅600名新婚陸配成功申請團聚入台，目前尚有2000多對兩岸婚配的大陸伴侶，無法來台與親友相聚。

他說，基於人道關懷，呼籲政府儘速放行新婚陸配返台，亦可比照湖北上海包機模式，集中檢疫降低風險，不要再讓新婚伴侶在即將到來的情人節期間，只能當牛郎織女，隔著台灣海峽遙望與思念彼此；另也呼籲放行「小明」與陸生來台，與父母家人相聚，並順利接受高等教育。

以一般兩岸人民通婚情況來說，在兩地完成登記後，陸籍配偶可申請團聚簽證來台，而後申請依親居留長期居留或定居，並進一步取得台灣身分證，需時約6年，而此次受團聚證未開放入台而受影響的，多為初期獲還在辦理證件，僅能先申請團聚證來台的新婚夫妻，或是無長期在台或入籍需要，所以多透過申請團聚簽證短期來台之陸籍配偶。

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