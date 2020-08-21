陳時中要查彰化衛生局！賴清德力挺「鐵人部長」：應該給他支持

▲副總統賴清德 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

彰化縣衛生局採檢無症狀少年確診，遭到指揮中心下令政風調查，話題持續延燒，而指揮官陳時中與彰化衛生局長葉彥伯爭議讓網友意見兩極，也帶來不少負面聲音，副總統賴清德則是讚陳時中壓力大卻不推責任，讓「鐵人部長」帶領台灣防疫時更有力。

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▲高雄代理市長楊明州、副總統賴清德、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲 。（圖／記者洪靖宜攝）

彰化衛生局主動對居家檢疫無症狀者進行採驗，時間長達半年，被指揮中心派請政風單位調查，掀起全台輿論。不過，彰化衛生局長葉彥伯與指揮官陳時中隔空交火。副總統賴清德21日受訪時表示：「台灣防疫成功的模式就是中央跟地方合作，全民團結，這成功的模式得來不易，我們一定要珍惜，我也敬請大家一定要相信中央疫情指揮中心，接受中央疫情指揮中心的指導，過去的錯誤，我們絕對不能夠再犯，只有更加團結、更加合作，我們才有能力因應下一個階段疫情的挑戰。」

至於談到陳時中，他說陳時中部長人稱「鐵人部長」，不僅僅壓力大，體力耗費也大，但是我們看到他非常積極，並不推責任，把所有的防疫責任一肩扛起，我們應該給予他掌聲鼓勵，更應該給他支持，好讓他帶領台灣防疫工作時，能夠更加有力把防疫工作能夠做的更好。