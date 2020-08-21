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開始審查俄羅斯疫苗！　WHO強調：有疫苗不代表疫情結束

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▲▼俄羅斯11日宣布批准全球首批疫苗。（圖／路透社）

▲俄羅斯11日宣布批准全球首批疫苗。（圖／路透社）

記者張方瑀／編譯

俄羅斯宣布註冊、生產全球第一批新冠肺炎疫苗「史普尼克－V」（Sputnik V）引發全球熱議，而世界衛生組織（WHO）20日表示，他們已經與俄羅斯展開對談，希望能釐清疫苗的實驗程序及有效性。WHO強調，此舉並非針對俄羅斯，而是全球各國研發完成的疫苗都必須進行評估。

根據《衛報》報導，世界衛生組織（WHO）歐洲辦事處公衛緊急事件高級官員史莫伍德（Catherine Smallwood）20日在哥本哈根舉行的會議中表示，俄羅斯的疫苗研發團隊已經和WHO的先期認證（pre-qualification, PQ）小組進行多次對談，主要內容是釐清如何評估這款未經過後期實驗（advanced trials）的疫苗。

WHO歐洲辦事處主任克魯格（Hans Kluge）強調，現階段任何潛在疫苗都是好消息，但都同樣必須經過嚴格評估。史莫伍德補充表示，「我們針對安全性與有效性的疑慮，並不是專門針對俄羅斯的疫苗，而是針對所有正在研發的疫苗。」

克魯格警告，就算疫苗獲得批准上市，也不意味著新冠疫情會就此結束，「當每個人學會承擔責任、學習如何應對病毒時，疫情就會結束，這全都取決於我們自己，這一天甚至可能就是明天。」

俄羅斯總統普丁（Vladimir Vladimirovich Putin）日前在臉書發文指出，俄羅斯新冠肺炎疫苗將在一個月內提供給俄羅斯人使用，且目前已收到全球20多國，包含沙烏地阿拉伯、菲律賓、印尼與巴西等國家的請求，要求購買10億劑量的疫苗。

►WHO警告：15至24歲染疫急遽增加　疫情重新風險仍在
►俄國新冠疫苗10月上市！普丁：已有20個國家搶購10億劑
►澳洲取得新冠肺炎疫苗　臨床試驗若過2500萬國民可免費注射

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

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