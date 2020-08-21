拜登轟川普自我中心…替國家帶來「4大風暴」　2020大選將贏回美國靈魂

▲美國民主黨總統參選人拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）20日正式在全國代表大會中，接受民主黨提名。拜登在演說中提到，總統川普將美國壟罩危機之中，痛斥他替美國帶了「四大風暴」包含，新冠肺炎、經濟危機、種族主義與氣候危機，並重申這次選舉是為了贏回美國的靈魂，絕對不能讓川普連任。

民主黨20日全代會主題為「美國的承諾」（America's Promise），拜登選擇在家鄉特拉瓦州（Delaware）正式以總統參選人的身分發表演說，這也是拜登從政以來的生涯頂峰。拜登在演說中強調，川普將美國壟罩危機之中，痛斥他替美國帶了「四大風暴」包含，新冠肺炎、經濟危機、種族主義與氣候危機，「我們的現任總統未能履行對國家最基本的職責，他沒能保護我們，沒能保護美國。」

▲美國民主黨正副總統參選人拜登、賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）



拜登說，過去的每一次選舉對於美國都很重要，「但這次不同，我們從骨子裡知道，這次的選舉影響會更大。」拜登表示，他之所以投入選戰，是為了在黑暗的時刻重塑美國的國格，「這次選舉不僅是為了贏得選票，更是為了美國的心，是的，就是美國的靈魂。」

拜登在演說中痛批川普是個「自我中心」的總統，「總統一直告訴我們病毒會消失，他一直在等待奇蹟，但我要告訴他，奇蹟沒有發生。」他表示，川普不聽從任何建議，不以人民為出發點，且更加親近其他國家的「獨裁領導者」。

拜登不忘讚揚前總統歐巴馬（Barack Obama）是個很棒的總統，並表示他會和副手賀錦麗（Kamala Harris）一起奮鬥，美國未來的一切仍舊充滿可能性，而今晚就是美國黑暗篇章的結束。

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