彰化是「防疫作為or學術研究」？醫揭背後真相…關鍵在「薄薄一張紙」

▲根據研究，隔離14天以後，如果身體完全沒症狀，病毒的傳染可能性已經幾乎是零。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

彰化衛生局逕自對無症狀居家檢疫者進行採檢，掀起正反論戰！有彰化民眾自爆居家檢疫第2天就接到衛生局電話，要求前往醫院採檢，還刻意提到「之後自費篩檢會很貴」；也有彰化公衛護理師爆料，被長官逼去通知居家隔離民眾出門普篩，若不從還得寫檢討報告。ICU醫師陳志金認為，彰化究竟是防疫政策或學術研究，薄博的一張紙是關鍵。

重症醫師陳志金今（21）日在粉專發文，質疑從無症狀被採檢者是否有簽署「受試者同意書」就能釐清這是縣府的防疫政策或是學術研究了。若針對入境10天無症狀者篩檢為「地方的防疫政策」，民眾也只能配合，反問「為何還需要取得同意才會做呢」？

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▲從國外返台民眾都要做居家檢疫。（圖／記者許宥孺攝，資料照）

陳志金接著說，一旦民眾不同意就可以不篩，「既然民眾可以自由選擇『篩』或『不篩』，那還能稱作『普篩』嗎？那還能算是『防疫政策』嗎？」反觀如果是學術研究則大有不同，必須取得受檢者的同意，否則日後將無法發表研究結果，且最重要的是，受檢者可以自由選擇要參加與否。

另外，受檢者本身的認知也很重要，陳志金提到，「他們到底是認知為『這是中央防疫政策』、『這是地方防疫政策』、『這是參與一項研究』很重要！」若是研究，受檢者到底有沒有獲得充分告知，在完全知情同意下才接受採檢，其牽涉到研究倫理的問題。但目前也只能靜待調查結果解開一連串謎題。