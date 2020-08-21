團聚證陸配家庭成「牛郎織女」　徐正文籲比照包機接返

▲黃小姐與在大陸的先生透過視訊連現。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

繼武漢包機後，台商徐正文今日召開記者會，再次為因僅持團聚證，無法來台的陸籍配偶請願，他表示，政府的防疫戰略逢中必反，大陸以外其他國家的配偶、境外生、外勞都可來台，具大陸身分者卻有不同待遇，人倫之情被拆善令人同情，盼政府可在防疫前題下，考量比較湖北包機上海模式，協助他們共度七夕。

徐正文今與10多名另一半無法來台的台灣民眾及其親屬召開記者會，以「回家」作為主要訴求，認為人間有愛、台灣有情，政府不應讓彼此相愛的戀人、家庭分隔兩地，並預告下週二七夕當天，不排除再次召開記者會。

▲台商徐正文召開記者會，為團聚證陸配請願。（圖／記者陳政錄攝）

徐正文指出，往常年均6000名新婚陸配來台，但疫情爆發後，目前僅600名新婚陸配成功申請團聚入台，目前尚有2000多對兩岸婚配的大陸伴侶，無法來台與親友相聚，相比陸續開放的小明、陸生，成為被忽視的一群，且現在不只持團聚證無法來台，簽證申辦也暫停，讓他們不知道如何是好。

徐正文還提出數據表示，目前台灣新冠肺炎境外移入來源，以歐美或其他地區為主，自中國大陸輸入案源在共394案中，僅占3%，並自2月後未有案例發生，與此同時，陸籍配偶不只入境台灣簽證較繁瑣，在外籍配偶、移工可來台時，還無法來台，讓人不解政府的判斷標準。

一名透過視訊連線表露心聲的陸配表示，自己跟老公在上海認識三年，去年11月25日辦理結婚，原本今年2月6日要回台灣，與老公在台灣展開生活，團聚簽證也已經辦好，但當時就被卡在機場，現在每天視訊連線，「一個人去醫院的時候特別想哭」，現在兩人都30歲了，想早點在台灣團聚，生小孩，好好經營家庭。

▲陳先生與妻子在大陸出差認識，去年剛新婚，原本今年春節後要在台灣一起生活，但受疫情影響，兩人分隔208天無法團聚。（圖／記者陳政錄攝）

另位陸配U的老公宗先生表示，兩岸通婚正常結婚流程、兩邊登記，要花上半年左右，初期陸配可申請團聚簽證來台，後辦理居留、定居申請身分證等，成為新住民至少6年，程序繁瑣，如果妻子晚來一年，「我想當爸爸就晚一年了，盼蔡總統、蘇院長能幫助他們盡早團聚。」

日前才赴立法院外為女兒請願的大學戲劇系教授洪祖玲，也在現場提到，自己和丈夫家族中共有5名外籍女婿，其中只有女兒新婚的大陸籍老公仍無法來台，「根本就是歧視。」她的女兒葉小姐也自述，政府總說為了防疫，但疫情更嚴重的其他國家，外籍配偶都能返台，唯獨與陸籍人士結婚者，就容易遭到莫名曲解、貼上標籤，實在不希望外界以政治掛帥的雙重標準來對待他們，她相信這絕對不是台灣民主、自由、進步的精神，希望能早日與先生回台共組家庭。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。