陳建仁專業談論「彰化私採檢」風波　3狀況會嚴重失真

▲前總統陳建仁用數據談論彰化私檢風波。（圖／ETtoday攝影中心）

記者葉國吏／綜合報導

彰化縣私自採檢無症狀居家隔離民眾疑雲，風暴持續延燒，造成中央、地方角力。前副總統陳建仁深夜在臉書發文「失真的調查：從假陽性個案談起」，點出3關鍵因素「檢驗方法的敏感度和特異度、檢驗抗體陽性的盛行率、受檢個案的代表性」，直言結果可能會嚴重失真。

陳建仁：「一般而言，敏感度越低、特異度越低、盛行率越低，調查估計出來的檢測盛行率也越嚴重失真！」

陳建仁貼出5萬人的調查數據舉例，表示若敏感度和特異度都是99%，在每萬人盛行率分別是1，10，100的三種狀況下，真正感染人數分別是5，50，500人；真正未感染人數分別是49995，49950，49500人。

▲陳建仁表示，敏感度、特異度、盛行率3者越低，那檢測出來結果就會嚴重失真。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁 Chen Chien-Jen）

由於此時敏感度為99%，所以在三種狀況下，真正感染檢測呈陽性人數分別是5，50，495人；特異度為99%，也就是真正未感染的人會有1%呈假陽性，所以在三種狀況下，假陽性人數分別是500，500，495人。

因此利用陽性人數（無法分辨真假）來估計三種狀況下每萬人的檢測盛行率，分別是 101，110，198。也就是說，檢測盛行率高估倍數竟高達101倍，11倍，2倍，也就是只要「盛行率越低，錯誤並高估盛行率的失真現象就會越嚴重」。

陳建仁指出，雖然研究者可以透過敏感度、特異度進行調整，來推算出真正盛行率，但是，除非用更特異的方式再多加確認，否則調查者必須告訴每個陽性個案，「真正感染的機率只有50%，10%或1%」。

陳建仁以此告誡，若入境旅客的抗原篩檢策略在盛行率相當低、且特異度無法提升到非常高的情況下「採行普篩而非精篩」，也就需要注意假陽性的問題。