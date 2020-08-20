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大貨車疲勞駕駛國道撞2警奪3命！老闆+調度副理同負過失致死罪...下場出爐

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▲台南地檢署對大貨車駕駛超時工作發生車禍，造成3人死亡案件，罕見起訴雇主及調度主管，並經法院判決有罪，維護勞工權益，遏阻過勞發生。（圖／記者林悅攝）

▲台南地檢署對大貨車駕駛超時工作發生車禍，造成3人死亡案件，罕見起訴雇主及調度主管，並經法院判決有罪，維護勞工權益，遏阻過勞發生。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

2018年4月22日國道一號南向308.1公里處，發生陸姓大貨車司機，因超時工作致精神不濟，撞死2名國道公路警察局員警及1名貨車駕駛人，檢察官罕見地將交通公司盧姓負責人、林姓副理及陸姓司機涉犯過失致死罪嫌起訴，3人經台南地院判決有罪。

台南地檢署指出，2018年4月22日發生於國道一號南向308.1公里處，1家交通公司陸姓大貨車司機，因超時工作致精神不濟，不慎撞擊當時於該路段執行交通取締任務之國道公路警察局2名員警及接受攔查之貨車駕駛，導致3人死亡案件，檢察官將交通公司盧姓負責人、林姓副理及陸姓司機涉犯過失致死罪嫌提起公訴，2020年7月21日經台南地院判決陸男有期徒刑2年，盧及林均判處1年10月。

台南地檢署認為， 盧、林二人身為交通公司的雇主、南區（司機）調度，司機之工時是否超過法定延長工時之限制、連續出勤之工作日間有無連續11小時之充足休息時間、每工作7日中有無2日之休息，均將會影響司機在駕車上路之際，其身體及精神狀態良好與否、是否得以集中精神駕車行駛，倘司機超時工作、工作日間未有充足之休息，則極有可能處於精神不濟之狀態下駕駛，對於其他用路人之生命身體安全影響甚鉅，尤其在來往車輛均為 高速行駛之國道高速公路上，肇致車禍之危險性更高，從而為確保司機個人以及其他不特定用路人之生命、身體以及往來交通安全，相關道路交通安全規則及勞動基準法相關規定，自屬汽車貨運相關業者以及負責調度司機出勤之人所應負之注意義務。

盧、林2人未遵循前揭注意義務，與陸姓司機之過失駕車行為導致被害人3人死亡結果間，有相當因果關係。本案係檢方罕見對於職業駕駛人之雇主及調度主管均提起公訴之案件，經公訴檢察官郭書鳴積極公訴蒞庭，終因精緻偵查與公訴蒞庭之努力，使法院認定雇主與調度主管對於勞工工時應善盡注意義務，不允許雇主漠視勞工法規之規定，未讓勞工有充分休息時間即要求出勤工作，如違反該等注意義務導致事故發生，除身為勞工之行為人外，雇主與調度主管亦應負擔同等罪責，無法置身事外，如此方能保障勞工之工作權益，也才能確保其他交通用路人之安全。

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