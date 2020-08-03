台南六甲26歲「逆孫縱火」燒阿公！　南檢深夜聲押

▲台南市麻豆分局警方，查獲李姓男子涉嫌縱火，經移送台南地檢署偵辦，檢察官以涉嫌重大，有亡之虞向法院聲押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市六甲區七甲街巷道內一處民宅，8月2日凌晨發生火警，警消調查係一起人為縱火案，造成屋內80多歲老翁受傷送醫，麻豆分局警方緝獲26歲李姓孫子，全案偵訊後依公共危險、殺人、恐嚇等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官訊後於2日深夜11時多，以李嫌罪嫌重大、有逃亡之虞，向台南地院聲押。

台南地檢署指出，六甲縱火案被告經檢察官訊問後，認涉犯放火等重罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡及滅證之虞，諭知聲請羈押。

據了解，台南市六甲區七甲街86巷内1處民宅8月2日凌晨傳出火警，台南市消防局出動14車28人前往搶救，消防人員從屋內救出1名80歲老翁，腳受灼傷，意識模糊，以救護車送柳營奇美醫院急救，火勢在20分鐘內撲滅。

官田消防分隊人員從火場救出一名80多歲老翁，該老翁意識不清，對痛有反應，雙腳18％三度灼傷，馬上以救護車送柳營奇美醫院急救，經查只有1人受困被救出，另1人在火警發生時已逃離火場，未受傷受困。火勢在消防人員全力搶救下，於凌晨0時24分左右撲滅火勢，但消防人員發現火勢是從外面機車起火再往內燒，起火原因不單純，警、消研判有人為縱火之嫌，麻豆分局調閱監視器影影像，深入追查始查出被害人26歲孫子李嫌涉嫌縱火後逃逸，並造成80多歲老翁受傷送醫。

▲台南市麻豆分局警方，查獲李姓男子涉嫌縱火，經移送台南地檢署偵辦，檢察官以涉嫌重大，有亡之虞向法院聲押。（圖／記者林悅翻攝，下同）



警方查出李嫌與家人發生家庭糾紛，導致李嫌心生不滿，8月1日李嫌又與家屬發生爭執後，揚言欲對祖父母、父母及居在在外地的5位姐姐不利，不久後祖父住家即發生火警，警方為了避免其他家屬遭受不利，警方緊急通知所有家屬至六甲分駐所保護人身安全，一直到逮補李嫌後，確認安全無虞才返家，家屬表示幸虧警方積極查緝即時逮補，讓其他家屬不用再心驚膽跳。