51歲警健檢後猝死...同僚慟：連3天深夜勤延誤就醫　警方說話了

▲李康偉31日因胰臟發炎猝死，遭基層同事指稱連3天深夜勤導致。（資料照／記者 陳郁元攝）



記者洪正達／高雄報導

高市警局保大小隊長李康偉（51歲）31日傳出健檢後猝死醫院，有同事為他抱不平，表示連執3天深夜勤導致他延誤就醫，對此爭議事件保大也特別澄清，指出李員7月27日到29日勤務時數都正常，並無外界所稱的超時工作延誤就醫的情形。

保大表示，按照署定的勤務規劃中，每天的勤務時數應該以8小時考量，若無法因應勤務需求時應彈性調整到10小時，另也有週休2日期及每週工時的勤務管制，李康偉7月底的勤務編排為27日小時、28日10小時、29日12小時、30日10小時、31日8小時，8月1、2日排休，因李31日規劃做大腸鏡檢查，需在前一天，也就是7月30前要進行灌腸，因此後續又改休30日及31日，因此因勤務延誤看診的情況不存在。

保大也說，李康偉休假前一天，也就是7月29日當天的到班時間為下午2點，一直到30日的凌晨2點下班簽退，服勤時間為12小時，符合署定的勤務安排，原先已到醫院檢查前，身體並無不適，直到30日休假後因身體出狀況到醫院檢查，當天下午5點像隊部回報急性胰臟發炎，口頭向隊部請假10天養病，沒想到31日凌晨1點就因急性胰臟炎發作，經搶救宣告不治。

保大迅雷中隊小隊長李康偉為警專進修班19期畢業，目前家住楠梓區，妻子在醫院擔任護理師，育有2名正在念大學的子女，目前保大也正全力協助處理後事中。