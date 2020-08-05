台南市衛生局長陳怡被爆與女秘書有不倫戀　南檢：此案已不起訴處分

▲台南市衛生局長陳怡（右二），出席妻子成大醫院婦產科名醫鄭雅敏（右四），出任台南市區域教學醫院郭綜合醫院新任院長布達就職典禮，並與見證人黃偉哲市長、妻子鄭雅敏同框。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南衛生局長陳怡遭爆與鄭姓女秘書發生不倫戀，鄭女丈夫怒告陳怡與鄭女兩人涉嫌通姦、妨害家庭罪嫌，台南地檢署指出，該案經檢察官偵查認定告訴人提出的相關事證「罪證不足」，2019年6月20日偵結裁定陳怡與鄭女2人不起訴處分，而民事部分則尚在審理中。

據了解，鄭女丈夫向台南地檢署提出包括行車記錄器錄下不雅聲音等物證，指控陳怡與擔任秘書的妻子鄭女，於2017年10月間在車上有車震、通姦犯行。

台南地檢署指出，鄭女丈夫提告當時通姦罪尚未除罪化，檢察官依據以調查相關人、物證，對於相關事證調查所得，相關證據並不足以認定陳怡與女秘書有通姦犯行，罪證不足於2019年6月20日裁定不起訴處分。

台南地檢署表示，因為通姦罪已於2020年5月底被司法院大法官解釋認定違反憲法、除罪化，法律失效，且此案除已不起訴處分外，尚涉及私人感情問題，檢方對偵辦案情無法說明。

▲台南市衛生局長陳怡強調，絕對要維護自己的名譽與權利。（圖／記者林悅翻攝）

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