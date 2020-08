柯林頓「極樂」慈善之旅…嫩妹下機幫按摩　爽喊：可以用力點嗎？

▲美國前總統柯林頓。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

美國前總統柯林頓曾被踢爆,與美國淫富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)過從甚密,更曾多次接受他的性招待。外媒19日更公布最新照片,原來是柯林頓在18年前搭乘艾普斯坦的專機前往非洲,下機後直接有嫩妹替他按摩,一臉陶醉的柯林頓還要嫩妹「再用力一點」。

The question is, why were they taking pictures of Bill Clinton receiving a massage? And we already know the answer. https://t.co/5FZdzXZ9PU