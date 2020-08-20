柯林頓「極樂」慈善之旅…嫩妹下機幫按摩　爽喊：可以用力點嗎？

▲美國前總統柯林頓。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國前總統柯林頓曾被踢爆，與美國淫富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）過從甚密，更曾多次接受他的性招待。外媒19日更公布最新照片，原來是柯林頓在18年前搭乘艾普斯坦的專機前往非洲，下機後直接有嫩妹替他按摩，一臉陶醉的柯林頓還要嫩妹「再用力一點」。

The question is, why were they taking pictures of Bill Clinton receiving a massage? And we already know the answer. https://t.co/5FZdzXZ9PU — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) August 18, 2020

根據《每日郵報》報導，柯林頓（Bill Clinton）在2002年時，曾搭乘艾普斯坦的極樂專機「蘿莉塔快捷」（Lolita Express）前往非洲參加慈善羅動。當時這架專機停在葡萄牙小島加油時，機上年僅22歲的按摩師戴維絲（Chauntae Davies）在艾普斯坦女友麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）的要求下，在候機室替柯林頓按摩。

戴維絲回憶，「當我們在候機室時，前總統說他剛才在椅子上睡著了，全身僵硬。」接著麥克絲威爾就要她替柯林頓按摩，還一邊說「她的技術很好」。而柯林頓則欣然接受，並問戴維絲，「你介意用力一點嗎？」接著便轉過身來讓戴維絲按摩，並露出陶醉的神情。

據了解，這趟飛行的成員還包含捲入多起性騷擾案的男星凱文史貝西（Kevin Spacey），以及喜劇演員克里斯塔克（Chris Tucker）。他們在為期五天的慈善之旅中，訪問了非洲迦納、盧安達、莫三比克、南非與奈及利亞。

根據外媒消息指出，柯林頓搭乘「蘿莉塔快線」總共27次，有時還有特別服務，川普則是起碼1次。不過，柯林頓7月發布聲明指出，他只坐上艾普斯坦的飛機4次，時間在2002與2003年，當時美國特勤局人員還有陪同。

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