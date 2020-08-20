歐巴馬批「把白宮當真人秀」　川普反擊：就是你無能我才會在這裡

▲美國前總統歐巴馬與現任總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國民主黨17日至20日舉辦全國代表大會，並於18日正式提名拜登與賀錦麗代表該黨參選2020年美國總統大選。而民主黨重要人物們將會在長達4天的全代會中輪番上陣，發表演說，前總統歐巴馬則會在19日上場。據悉，歐巴馬將會在談話中批評川普將白宮當作是「另一場真人秀」，引發川普強烈反擊。

英國BBC報導，根據事前公開的演講摘錄，歐巴馬將會在19日的演說中，指責川普對工作（指總統職責）沒有熱忱，並表示川普只把成為總統當作是一場真人秀，用來吸引更多的關注。歐巴馬會說道，當初川普當選總統只是因為人民充滿「不好的衝動」，然而結果就是美國在各地的聲譽受到損害，民主制度受到前所未有的威脅。

▲蜜雪兒在「線上全國代表大會」發表演說，批評川普。（圖／路透）



在批評完川普後，歐巴馬將會開始稱讚民主黨總統候選人拜登，並稱他為自己的朋友與「兄弟」。事實上，歷任的美國總統在公開場合談到繼任者時都習慣保持沉默，以顯示尊重。但歐巴馬從4年前就開始對對手進行攻擊，並稱如果美國人將選票投給川普，那將是對他個人的人格污辱。此外，蜜雪兒也在全代會開幕日上痛批川普不適任，且不值得美國人民託付。

對於歐巴馬夫婦的連番砲火，川普19日在白宮前召開記者會進行反擊。川普細數了自己的各項政績，包含邊界城牆、安全保障、以阿和平協議等。川普說，「看看他有糟糕，他是一個多麼無能的總統。正是因為歐巴馬沒有盡到總統職責，今天的我才會站在這裡。」

另一方面，川普也在推特直指，對歐巴馬而言，拜登根本就不重要，不然他不會這麼晚才表態支持。此外，共和黨將於下週的全國代表大會上正式提名川普成為總統候選人，角逐連任。