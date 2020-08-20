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美國名校點頭！港版國安法管太寬　學生可匿名上課交作業

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▲▼哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈佛大學校園。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約19日專電

北京制定的「港區國安法」主張域外法權，在香港以外討論政治敏感議題也可能入罪。華爾街日報報導，美國多所名校允許學生隱姓埋名上課與交報告，以免學生遭中國當局起訴。

北京為壓制香港抗爭，立法防範與懲治與香港有關的「分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動和勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等犯罪。根據第38條，此法效力涵蓋非香港永久性居民，如被認定在香港以外地區觸犯此法，也可能在香港被捕。

這部6月底生效的法律餘波擴散到美國多所大學校園。據報導，部分教授為維持言論自由並保護學生，允許學生匿名、改用代號交作業，如果學生擔心討論政治敏感議題影響個人安危，可以選擇迴避。

由於美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情延燒，許多大學新學期將延續線上教學模式，為數眾多的中國與香港留學生可能待在家鄉透過視訊連線上課，校方保護學生變得更為迫切。

普林斯頓大學（Princeton University）助理教授祖若水（Rory Truex）的中國政治課程標註內含敏感議題的警語，他將採用盲評分（blind grading），讓學生以代號交作業，不必擔心發表特定言論可能惹上麻煩。

祖若水說：「如果我們因恐懼而不再教天安門事件、新疆或任何中國政府不希望我們討論的敏感議題，只要一屈服，我們就輸了。」

在哈佛商學院（Harvard Business School）教授政治學的任美格（Meg Rithmire）計劃在開給企業管理碩士班（MBA）約800名學生的必修課採用類似做法。

這堂課涵蓋台灣、香港和中共執政合法性等議題，討論的個案研究之一，要求學生閱讀新疆維吾爾族人遭關押在再教育營期間寫的日記。

課堂參與通常是教師評量學生課業表現一部分，任美格表示，哈佛商學院有意制定新規定，如果學生擔心公開討論敏感議題可能帶來不利後果，可選擇迴避，不會受懲處。

賓夕法尼亞大學（UPenn）政治學系教授金駿遠（Avery Goldstein）表示，只要有學生選修他的線上課程，他打算寄出註記「內含敏感訊息」的課程大綱。線上課程內容如外流，不僅可能危及學生，有朝一日他前往中國也自身難保。

麻州安模斯特學院（Amherst College）政治學系助理教授賴可莉（Kerry Ratigan）除標註課程警語外，也設法讓約20名修課的學生在線上匿名討論，不必擔心因自由表達意見而受害。

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