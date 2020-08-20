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彰化衛生局揪出偽陰性！　林智群律師堅持「隔離14天」：不管有無症狀

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▲▼0729中央流行疫情指揮中心記者會,陳時中（圖／記者徐斌慎攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

記者施怡妏／綜合報導

彰化衛生局主動徵詢、採檢居家檢疫個案，揪出一名自美國返台少年確診新冠肺炎，然而該次採檢可能與中央規範不符，指揮中心要求政風單位進行調查。林智群律師對此表示，有100個人入境，100個人都要居家檢疫、隔離、自主健康管理14天，「不管三七二十一，不管有沒有生病，全部都要獨居！」

確診個案為10多歲長住美國的本國籍青少年，8月5日入境至今「無疑似症狀」，但他在居檢期間經彰化衛生單位採檢確診，明顯違背指揮中心「有症狀才採檢」的做法。林智群律師昨（19）日在個人臉書發文，「檢測，就是要把人分開，做不同處理，如果檢測完，還是全部都獨居14天，那跟先把灑落一地的紅豆、綠豆仔細分開後再一起下鍋，一樣白癡」。

請繼續往下閱讀...

林智群律師指出，如果100人都進行普篩後，只有20人陽性，若還是100人都隔離14天，「其他80名陰性的民眾會不會覺得很莫名其妙，政府沒事關我14天，有什麼正當性？」若陰性的80人不用隔離，也有可能出現新的問題，「就是『偽陽性』、『偽陰性』問題」。

他接著說，「偽陽性」就算了，頂多是把健康的人強制他關14天，「偽陰性」就麻煩了，因為他其實是陽性，政府卻把他放走，不用關14天看看他會不會發病，他就進入社區了，「以我的理解，現在的方式反而是寧可錯殺一百，也不放過一個，普篩會衍生的問題，反而比較大。」

▲彰化衛生局主動採檢，被中央下令要政風徹查。（示意圖／記者李毓康攝）

網友們在底下留言表示，「不管普篩與否，都有風險存在，補救的辦法都是戴口罩、勤洗手、保持社交距離」、「應該還是可以篩，檢驗結果在14天出關之後再告知，這樣也算是一種折衷方案」、「律師說的有道理，就是因為檢測無法百分百確定」、「在隔離期間，彰化縣衛生局要居家檢疫者自行前去醫院採樣檢驗，這種做法讓人無言」。

也有網友提到，「其實不普篩的主要原因是，台灣可以做普篩的檢驗單位過少，而且只規定要在醫學中心的P2以上的實驗室才能做，沒有普篩也就沒有正確的數據說明偽陽性與偽陰性的比例，是用哪種方法學做檢驗？有沒有標準的SOP檢驗方式？各個實驗室的機器設備是否有一樣的靈敏度？這都是現在無法普篩的主要原因」。

以我的理解， 現在有100個人入境， 100個人都要居家檢疫、隔離、自主健康管理14天， 就是不管三七二十一， 不管有沒有生病，全部都要獨居！ 如果用普篩， 就是100個人都進行病毒檢測， 如果有20個人陽性， 接下來要怎麼處理？ 如果還...

林智群律師（klaw) 發佈於 2020年8月19日 星期三

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