彰化篩檢「無症狀者」醫院一句回應經費從哪來？　網傻眼洗爆：被查剛好

▲葉彥伯啟動「精準篩檢」，海外入境無症狀者第10天也會安排就醫採檢。（圖／記者唐詠絮攝）

記者許力方／綜合報導

彰化衛生局採檢一名「無症狀」美國返台的少年確診引發爭議。局長葉彥伯19日親上火線說明，4月起就全面針對住院肺炎病患、不明肺炎病患、海外入境第10天等族群啟動居家精準篩檢，無論是否出現症狀，都會安排就醫篩檢，由醫院申報費用，衛生局不會經手經費，對此院方回應，將依程序向疾管署申報。

指揮中心指揮官陳時中揭露，彰化衛生局從2至3月開始，針對無症狀者採檢，可能超過3位數，依照規定，居家檢疫中不能任意外出，必須有狀況、生病時才可以聯絡衛生局就醫，「個案怎麼可以到醫院，又是用什麼檢驗方式？是否產生漏洞？是他第一個擔心的」，身為指揮官必須掌握整體疫調真實度與有效性，調查是必然。

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▲陳時中回應：身為指揮官必須掌握狀況，調查是必然。（圖／記者徐斌慎攝）



有26年防疫經驗的彰化衛生局長葉彥伯也上火線說明，3點回應，第一，不管有無症狀，只要經過衛生局，就會安排就醫評估採檢，依照社區監測通報規定執行採檢，並由醫院申報費用，這些經費不會經過衛生局。

其次是，居家檢疫、隔離的民眾若要就醫採檢都會依照SOP，無論有無症狀，全程衛生局都會派員掌握，依照SOP讓民眾安全前往採檢；而且中央很清楚總共有多少居家檢疫者進行採驗，所有篩檢程序都是按照中央規定的社區監測通報採檢的SOP執行，相關資料就建置系統內，中央隨時都能看到、查到。

對此，醫院被問到衛生局轉介民眾進行篩檢，費用如何計算？院方回答，民眾只需要付掛號費以及部分負擔，其餘的費用則依程序向疾病管制署申報。

消息引發爭議，不少網友驚訝「居家隔離到院採檢？」「隔離的怎麼去醫院的？」「無症狀不能篩檢，所以申請經費名義為何？」質疑衛生局越講洞越多，「誰能保證過程不會出問題？」把最重要的經費問題全部丟出去，若沒有症狀也安排到院，「不是製造防疫破口是什麼？」認為這次「彰化撿到槍」、「就是普篩扯一堆」「全民負擔真爽」、「現在還有人敢去彰化嗎？」「彰化隔離者趴趴走？」「被查剛好而已」。

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