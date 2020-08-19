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精準篩檢「無症狀者」葉彥伯另一身分起底！　彰化前市長曝關鍵10天過程

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▲彰化縣長王惠美力挺葉彥伯防疫的努力。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美力挺葉彥伯防疫的努力。（圖／記者唐詠絮攝）

記者許力方／綜合報導

彰化衛生局因採檢無症狀居家檢疫者，遭政風單位介入調查，局長葉彥伯強調是「精準篩檢」，按照中央規定SOP，爭議卻越演越烈，前市長邱建富揭密外界關注的「採檢過程」，痛批縣府帶頭違規，網友更起底葉彥伯的另一身分，其實是台灣篩檢學會理事長，質疑「全民普篩，協會發大財！」引發瘋傳。

民進黨彰化縣黨部主委、彰化前市長邱建富19日連發2篇文談論篩檢爭議，認為網友質疑的問題非常好，縣府是否已經違反14天隔離規定？針對高危險群自行篩檢4個月經費從哪來？篩檢試劑是否由中央授權？由第三方政風處調查，他認為非常合情合理。

▲12日起菲律賓入境旅客需全面集中檢疫14天，首架航班僅3名旅客入境，接受檢疫人員調查後搭乘防疫計程車前往檢疫所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲海外入境者必須接受檢疫人員調查，搭乘防疫計程車前往檢疫所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

邱建富進一步說明關鍵問題，中央雖然沒有明確規定無症狀者不得篩檢，但焦點應放在「居家隔離者」是如何前往醫院篩檢？又如何保證外出不會造成其他人感染？其中疑點很多，根據他的訪查了解，縣府從4月份開始，就針對旅外返台的居家檢疫、隔離者在第10天時通知「定點檢疫」，不過依照中央規定，入境隔離15天內不得與任何人接觸，光就這點「彰化縣府明顯帶頭違規！」

「錯在前往檢疫地點的過程！」邱建富認為，縣府提醒要求篩檢的動機沒有錯，但若隔離者也是確診者，過程中接觸的人都會立即暴露在高度感染風險下，造成台灣防疫破口，他呼籲縣長王惠美出面給國民一個清楚且不容迴避的解釋。

不只如此，網友也接連爆料，起底葉彥伯的另一個身分，其實就是社團法人台灣篩檢學會的理事長，他先前就曾與台大公衛合作，在彰化實施「萬人篩檢」，讓大批網友驚訝三問「篩檢費用哪裡來？」「篩檢有無使用健保給付？」「篩檢試劑從何而來？」

消息在臉書引發瘋傳，臉書粉專「小蚊哲的市政週記」也轉貼，質疑篩檢學會急得像熱鍋上的螞蟻一樣難看，「沒理由叫彰化偷偷實施普篩讓全民買單」，「全民普篩，協會發大財」。

▼葉彥伯另一身分起底！網批：偷偷普篩全民買單。（圖／翻攝臉書）

▲▼精準篩檢「無症狀者」葉彥伯另一身分起底！　彰化前市長曝關鍵10天過程。（圖／翻攝臉書）

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