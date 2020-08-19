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衛福部查彰化衛生局　江啟臣轟陳時中：無法解決問題「竟解決發現問題的人」

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▲▼江啟臣出席「還我公投行動」記者會 羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

彰化衛生局主動對從美返台居家檢疫的10多歲無症狀少年採檢，前天確診感染新冠肺炎，中央下令對彰化衛生局政風調查，引起各界嘩然。對此，國民黨主席江啟臣19日把矛頭對準衛福部與疫情中心指揮官陳時中，他砲轟，難道讓疫情及早發現是貪贓枉法之事？中央解決不了問題，竟解決發現問題的人。

江啟臣質疑，「難道解決不了問題，就解決發現問題的人？」新冠肺炎的疫情，從年初到現在地方政府承受極大的壓力，在第一線防疫的基層人員都是防疫的英雄，遺憾第一線防疫人員的努力換來的是「政風調查」。

江啟臣表示，病毒沒有分藍綠，指揮中心防疫也不需要帶著「有色眼鏡」來看地方政府的防疫行動，彰化的篩檢是早已公開的資訊，疫情指揮中心，若不認同，早早就可阻止，何必等到檢測結果出爐，發現無症狀患者，然後再指揮政風調查基層人員。

江啟臣說，難道讓疫情及早發現是貪贓枉法之事？台灣能在全球肆虐的疫情中正常生活，就是靠著全民齊心防疫、防疫人員日以繼夜的努力，更重要的是「資訊的公開透明」，提早發現疫情破口，讓民眾能夠了解資訊，做好準備，避免再度傳染，應該給予肯定，現在反其道而行，有功的人被調查，嚴重打擊防疫團隊的士氣，重創政府形象。

他呼籲，中央地方必須共同面對病毒新型態，發現問題並解決問題，才是政府應有的態度，世界衛生組織昨天提到「亞太國家中50歲以下的患者似乎成為轉播主力。」原因很簡單，年輕人抵抗力好，自身染疫，卻因輕症而未發現，使自己成為了疫情傳播的主力。

江啟臣認為，台灣可能也有相似的情形，彰化衛生局的調查所凸顯的問題，應該中央與地方共同面對，讓民眾安心，保有台灣防疫的佳績。打擊吹哨人，對防疫沒幫助，更讓全心防疫的基層人員噤若寒蟬，陷入不必要的調查，影響防疫績效，民進黨政府可承擔不得起這樣的責任。

江啟臣也再次呼籲中央，許多地方政府與專家已經多次呼籲中央，落實「居家檢疫」與「入境檢測」缺一不可。這次的事件更是再次證明，強化國門的防疫，是預防疫情再度爆發的良策，現在不做，以後會後悔，現在不做，全民要承擔。再次呼籲政府接納專業意見，一意孤行，全民遭殃。

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