陳時中下令政風調查彰化衛生局　林淑芬：不想看政府部門吵架

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

彰化衛生局主動徵詢、採檢居家檢疫個案，發現一名從美國返台的少年確診新冠肺炎，由於採檢可能與中央規範不符，指揮中心要求政風單位進一步調查，此舉也引發各界爭議。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，對於彰化縣政府的作法感到無法理解與接受，支持中央政府該查就查；民進黨立委林淑芬則說，人民想知道的是有漏洞怎麼補起來，而不是看政府部門吵架。

中央流行疫情指揮中心17日公布，國內新增1名10多歲長住美國的本國籍少年（案485），個案在彰化縣居家檢疫期間並未出現症狀卻被採檢確診，和過往程序不符。指揮中心發言人莊人祥表示，指揮官陳時中下令政風單位針對衛生局正式進行調查，釐清為何在居家檢疫10天之後做出採檢決定。

對此，鄭運鵬19日受訪時表示，台灣的防疫能夠成功，甚至成為國際模範生，主要原因之一就是中央統一事權，讓防疫制度標準化，其他國家有的因為中央地方與地方政府不一致，進而導致防疫失敗，與台灣都是強烈的對比。

鄭運鵬指出，彰化縣政府一直很有自己的防疫主張，但若由地方政府自己檢驗公布，萬一發生偽陽偽陰的狀況，形成不必要的恐慌，甚至造成防疫破口，最後還是得由中央流行疫情指揮中心來負責。

鄭運鵬說，對於彰化縣政府的作法，他無法理解與接受，支持中央政府該查就查，與這位確診患者是誰的小孩沒有關係。

▲民進黨立委林淑芬。（圖／記者黃克翔攝）



林淑芬則表示，現在人民擔心入境者在14天檢疫結束後，是否還有少數漏網之魚，大家想知道的是，如果有漏洞怎麼補起來，而不是看政府部門吵架。

林淑芬強調，這並不代表她支持入境時只靠普篩，因為單純普篩的確存在很大的偽陰性風險，她認為國內很多人既沒有保持安全社交距離，也沒有配戴口罩，這反而更令人擔心。

其他人也看了這些新聞...



►防疫破口！旅館居檢、一般旅客兩邊賺 柯文哲籲中央訂罰則

►影／檢疫港女彰化衝台北怨沒Wi-Fi！衛生局開罰20萬 防疫旅館也說話了

►中衛口罩「高級色系列」預告曝光！網卻集體爆氣：不抱任何希望

相關熱門新聞...

►小小明返台連改9次？ 陸委會：與指揮中心「決策一致」資料有出入

►馬英九：境外學生返台獨漏陸生 「全國大學校長應抗議蔡英文歧視」

►公銀房貸紓困減碼9月到期！借千萬每月將增2千元負擔 銀行教你6招應對

►振興一下我們的美麗