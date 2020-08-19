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牛隻猛衝狠撞！獸醫施打牛結節疹疫苗…遭牽繩拉4公尺輕微腦震盪

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▲▼牛結節疹疫苗金門開打。（圖／防疫檢疫局提供）

▲牛結節疹疫苗金門施打畫面。（圖／防疫檢疫局提供）

記者許展溢／台北報導

金門牛結節疹從7月28日至今都沒新增案例場，防檢局今（18日）表示，應變小組會解除，這次共完成472場、6342頭牛隻疫苗注射。不過施打疫苗不容易，中興大學獸醫系副教授莊士德這次帶領團隊到金門協助，過程中卻被牛隻撞倒，牽繩將他拉了3、4公尺，整個人倒在地上，輕微腦震盪。

莊士德表示，金門牛隻是黃牛品種，較活潑，個性跟一般和人接觸較多的乳牛不同，黃牛通常圈養在野外，少跟人接觸，團隊要打針時，都要穿防護衣，牛很少看到，會覺得這些服裝很特別，因此有緊覺性，變得更加緊張，對牠們來說有侵入性。

請繼續往下閱讀...

▲▼中興大學副教授莊士德。（圖／記者許展溢攝）

▲莊士德過程中被牛隻撞倒，造成輕微腦震盪。（圖／記者許展溢攝）

莊士德說，雖有些牧場有走道容易施打，但只有大場才有的設施，以金門4、5百場裡，僅有4、5場是大場，其他大多數還是養在野外，10％的牛也沒固定圈繩綁著，就算有圈繩綁著也許能將繩子拉近施打，有的牛仍很緊張，會在範圍內跑動，即便拿長的設備要打也不容易，最後只能「吹箭」的方式進行。

莊士德透露，過程除對牛的習性、緊覺認識，牛隻會跑哪裡去？會不會有攻擊性？ 緊張和跑動行為表現，大部分動作都非常危險，每天不停提醒學生，不要靠近牽繩範圍，走到牛旁邊要注意、要繞道，半徑範圍內都不要，但意外發生時間太快，想要反應都來不及。

▲▼中興大學獸醫系副教授莊士德帶領團隊到金門施打牛結節疹疫苗。（圖／記者許展溢攝）

▲莊士德帶領學生們到金門施打牛結節疹疫苗。（圖／記者許展溢攝）

莊士德說，以他自己為例，希望可學鬥牛技巧在緊急範圍閃短，因為過程被牛撞倒，牛跑過來衝撞， 來不及閃短，即便知道要閃，但當下就是來不及，牛從旁邊走過去，牽繩撞倒被繩子拉了3、4公尺，造成輕微腦震盪，還好最後沒有太大狀況。

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