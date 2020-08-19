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牛結節疹死亡率低也要撲殺原因曝　專家：牛隻後半生會愈來愈瘦

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▲驗出甲類疾病「牛結節疹」...金門撲殺23頭牛！暫停牛隻、生鮮牛肉輸往本島。（圖／記者林民揚翻攝）

▲農委會表示，牛結節疹從7月28日至今都沒新增案例場。（圖／記者林民揚翻攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（19日）舉辦「感謝有您，牛轉乾坤」感恩活動，由農委會主委陳吉仲親自致贈感謝狀給52位免疫措施有功人員。農委會副主委黃金城提到，牛結節疹從7月28日至今都沒新增案例場，至於死亡率也要撲殺，是考慮牛隻後半生會愈來愈瘦，且沒經濟價值。

防檢局副局長徐榮彬說明，金門縣養牛產業年產值約2億，是很重要的經濟產業，7月10日金門出現首例牛結節疹案例後，農委會馬上成立應變小組防堵疫情擴大。防檢局第一時間聯繫民間獸醫師、獸醫系所師生等籌組疫苗注射隊，並整合各縣市防疫物資，立即投入疫苗注射工作，在1個月以內解決。

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▲▼農委會舉辦「感謝有您，牛轉乾坤」感恩活動。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會舉辦「感謝有您，牛轉乾坤」感恩活動。（圖／記者許展溢攝）

黃金城說，今天場面特別，這2年因環境變遷因素，疫病在國際上傳播，前一陣子每個月都有新病源出現，這次牛結節疹可以說非常有效率防疫的一次展現，首例診後花了12天取得歐盟疫苗，再花12天把6千多頭牛打完，是在非常有效率狀況下才能達此目標，7月28日到現在都沒有新增案例場出現。

黃金城指出，總計整個被感染撲殺有236頭牛，各界關心死亡率低為何要撲殺？是因爲疫後狀況會很差，才被列為甲類傳染病，也就是只要感染發病後，牛隻後半生的日子愈來愈瘦，瘦到只剩皮包骨，也沒有經濟價值。

▲驗出甲類疾病「牛結節疹」...金門撲殺23頭牛！暫停牛隻、生鮮牛肉輸往本島。（圖／記者林民揚翻攝）

▲黃金城說，總計被感染撲殺有236頭牛。（圖／記者林民揚翻攝）

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