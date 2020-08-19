金門生鮮牛肉輸台關鍵曝！專家：取決「牛結節疹、口蹄疫」防疫措施

▲農委會表示，金門生鮮牛肉輸台與否還要再評估。（示意圖／記者翁伊森翻攝）



記者許展溢／台北報導

金門牛結節疹從7月28日至今都沒新增案例場，農委會今（18日）宣布應變小組將解除，更預計花800萬，採購15萬劑疫苗，防範萬一本島爆發疫情，衝擊5、60億產值。各界關心金門生鮮牛肉是否可輸入？專家認為，取決於牛結節疹跟口蹄疫防疫措施。

防檢局指出，7月22日收到歐盟捐贈的萬劑疫苗，7月23日起於金門縣進行施打，短短2週內，8月4日共完成472場、6342頭牛隻疫苗注射。但由於牛結節疹潛伏期可達28天，因此若牛隻在接種疫苗前已潛在感染，近期仍可能會有零星案例發生，疑患牛將進行撲殺。至於其他健康牛隻已施打疫苗，待抗體產生後，即可保護免於感染。

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▲莊士德認為，金門生鮮牛肉要到台灣，取決於牛結節疹跟口蹄疫防疫措施。（圖／記者許展溢攝）



對於生鮮牛肉輸台？農委會副主委黃金城表示，還要再評估，因環境還是有相關病毒存在，金門跟福建距離近，蚊蠅都很有機會飛到金門，一定要仔細評估再做答覆。輸台是否和大陸疫情有一定關係？中興大學副教授莊士德表示，大陸疫情很容易進到金門，但金門生鮮牛肉要不要輸到本島，是看這次牛結節疹控制，還有口蹄疫，是侷限在這2種疾病。

莊士德強調，金門如果有疾病發生，還是有相對應防疫範圍，生鮮牛肉要進口到台灣，目前都取決於牛結節疹跟口蹄疫防疫措施，跟其他牛瘟等狀況比較無關。