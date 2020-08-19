牛結節疹應變小組解除！農委會預計採購「15萬劑疫苗」防本島疫情

▲牛結節疹疫苗金門開打。（圖／防疫檢疫局提供）



記者許展溢／台北報導

金門牛結節疹從7月28日至今都沒新增案例場，農委會今（18日）舉辦「感謝有您，牛轉乾坤」感恩活動。農委會主委陳吉仲表示，應變小組會解除，但不代表防疫會鬆懈，將花8百萬購買15萬劑疫苗，預防台灣本島發生疫情，能在第一時間控制。

防檢局說明，7月22日收到歐盟捐贈的萬劑疫苗，7月23日起於金門縣進行施打。短短2週內，8月4日共完成472場、6342頭牛隻疫苗注射。陳吉仲表示，疫情控制住了，會解除應變小組，但不代表防疫會鬆懈，由於蚊蠅從大陸過來，金門距離很近，會持續跟地方合作，確保案例不會再發生。而本島也要完全鎖住，所有交通如客運、船隻等，一樣消毒處理。

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另外，陳吉仲說，國內目前有1萬劑疫苗，後續會增加預備疫苗，確保台灣本島15萬隻牛狀況。媒體問是否本島也要施打？陳吉仲說，是備而不用，要先儲備，現在本島沒案例不用打，只是為了預防萬一真的發生，第一時間施打疫苗最有效，以本島有15萬頭牛，13萬是乳牛，這些都是泌乳鮮奶提供給國內消費者，疫苗是是依照專家學者建議。

陳吉仲表示，金門這次是有歐盟捐增，但現在1萬劑不夠，若沒事先採購，到時突然搶購，可能會來不及在第一時間控制住國內疫情，希望至少準備有15萬劑，評估經費約800萬，可以適用2年換5、60億產值很值得。至於金門疫苗政策施行，是否就要持續？中興大學副教授莊士德認為，從疾病特性和金門飼養條件，3至5年內勢必是要施打。