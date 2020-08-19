北流週六「滿載測試」預估5000人　北市交通局長：不會塞車、多搭捷運





▲台北流行音樂中心。（資料圖／記者楊亞璇攝）

記者袁茵／台北報導

台北流行音樂中心預定9月5日舉行開幕演唱會，北市交通局表示，8月22日將進行滿載測試，預期吸引約5000人參與，為便利捷運乘客步行至北流，沿途均設置行人導引牌面及導引地貼以利辨識。另外，未來預估4000人以上的活動，會在捷運昆陽站、捷運南港站停靠免費接駁車，供民眾進場、散場時使用。

台北市政府交通局表示，台北流行音樂中心將於22日進行滿載測試，預期吸引約5000人參與，因鄰近周邊有捷運板南線昆陽站、南港站，為便利捷運乘客步行至台北流行音樂中心，沿途均設置行人導引牌面及導引地貼以利辨識。

▲北流接駁車進場、散場動線。（圖／台北市交通局提供，下同）

北市府交通局提到，民眾可由捷運昆陽站4號出口，往向陽路方向步行約5至8分鐘；使用捷運南港站由1A出口隨導引標誌步行至南港轉運站西出口；如使用台高鐵者，可依導引標誌步行至北出口，步行約9-12分鐘。

北市交通局長陳學台指出，民眾可於22日使用免費接駁車，服務時段為16時至22時，約3至5分鐘一班，均有人員進行引導使用，進場時於捷運昆陽站及捷運南港站停靠，散場時則停靠於台北流行音樂中心北基地（表演廳）分別載往鄰近兩側捷運站。

針對北流散場時會不會造成交通衝擊？陳學台表示，由於不是交通尖峰時間，大約為22時30分，所以不會塞車，也鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸工具。

至於免費接駁車是否為常態性？北市文化局長蔡宗雄說，超過4000人以上的活動才會有接駁車，小型活動就不會有。

►振興一下我們的美麗