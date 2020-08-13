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鄭州路塔城街口機車兩段式左轉「先試行3個月」　北市府撤銷罰單

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記者楊亞璇／台北報導

北市府7月31日在大同區鄭州路與塔城街口掛設機車兩段式牌面，規定即日起禁止直接左轉，引發機車族不滿，「台灣機車路權促進會」7日甚至號召集合待轉，想藉癱瘓交通表達訴求。對此，北市交通局12日強調，該路口是易肇事路段，機車兩段式左轉先試行3個月再評估，而至今開出的10幾張罰單也將撤銷。

交通局長陳學台表示，鄭州路兩線道主要是易肇事路口，而且是北市第二段易肇事路口，交通局做了碰撞事故分析，大部分機車都是停在最外側車道，由於大部分機車很難切到最左側，機車左轉易與左側汽車發生碰撞，僅有少部分騎到左側車道的最左側，才不會跟其他直行車碰撞，管制從8月1日開始，大概先試行三個月，並搜集事故資料，評估改善成效。

▲▼北市交通局長陳學台 。（圖／記者楊亞璇攝）

▲北市交通局長陳學台 。（圖／記者楊亞璇攝）

他強調，該路段尖峰時間車流量高，因為在火車站附近，行駛在這路段長途客運、公車很多，所以機車很少可以騎到最左側，大部分都是在汽車右邊，如果直接左轉被碰撞倒地太危險，政府並不希望造成A1死亡事故。

▲▼機車北市爭路權！市民大道「無限待轉」塞爆　她超怒：30分鐘路程變2小時。（圖／翻攝台灣機車路權促進會）

▲機車族發起「無限待轉」爭路權。（資料照／翻攝台灣機車路權促進會）

陳學台舉例，基隆路、光復南路口讓機車直接左轉，但因為機車常切不到最內側，開放之後大家還是維持原來兩段式左轉，因此很多路口都因地制宜做彈性管制，從安全的角度做設計。陳學台喊話，試行3個月，「給我們一點時間」，如果有成效，相信大家會接受管制，若需調整也一定會調整。對於有機車族認為待轉區將溢滿，陳學台強調，已擴大待轉區，有計算過量是足夠的，不至於溢滿出來。

北市府警局交通警察大隊表示，該路口較複雜，都有警察執法，看到違規一定會加以勸導，原則上先以勸導為主，3個月後正式實施，若違規可依《道路交通管理除罰條法》罰600元至1800元，至於8月1日上路至今以開罰10幾件，將全數撤銷。

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