大稻埕情人節周末登場　480秒「愛你愛你煙火秀」有亮點

▲大稻埕煙火秀。（2019年資料照／台北市政府觀光傳播局提供）



記者蔡文鈴／台北報導

8月25日就是七夕情人節，台北市政府於22日舉辦「2020大稻埕情人節」，以「愛沒有距離」為主題，邀請大家來大稻埕延平河濱公園一同觀賞長達480秒煙火秀，更找來金曲歌后艾怡良演唱情歌，現場還有市集跟美食，讓大家可以玩得盡興，讓彼此的心更靠近。

今年活動豐富多元，除了7月15日起集結大稻埕商圈推出情人節約會地圖及限定優惠、8月15日小情歌音樂會，8月22日當天下午5點開始到10點，有長達5個小時的情歌演唱，找來歌手艾怡良、原子邦妮、田亞霍、甜約翰樂團、楊程鈞、小男孩樂團、萬芳、吳汶芳等接力熱唱一首首經典情歌

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到了晚上8時20分，將施放最令人期待的480秒「愛你愛你煙火秀」，搭配2020、愛心、彩色花朵等花火在夜空綻放；今年更特別推出兩座浪漫打卡裝置供情人拍照留念，當天攜手另一半、朋友或家人，在活動現場任何角落一同拍下牽手照，IG發文就有機會抽中台北地下街提供的購物金，總價值超過3萬元。

為因應活動人潮，自8月22日上午6點開始，淡水河1號到6號水門管制車輛通行，下午6點30分起活動周邊市區道路實施交管，部分公車改道及站位取消停靠，堤外停車場及相關道路停車格隨之取消，請民眾多加注意，並搭乘大眾運輸工具前往活動現場。



觀光傳播局局長劉奕霆提醒，參加活動民眾請遵守防疫措施，全程佩戴口罩、保持社交距離，保護自己也保護他人，讓大家都有美好安心的情人節。

▲北市大稻埕情人節8/22登場，觀傳局長劉奕霆（右）、歌手艾怡良出席宣傳記者會。（圖／台北市政府提供）

▼北市大稻埕情人節8/22登場。（圖／台北市政府提供）