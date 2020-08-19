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熊讚辦公室開幕！與潮牌合推限量商品　「全館88折」限時拍照打卡送好禮

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▲▼熊讚辦公室開幕。（圖／記者袁茵攝）

▲熊讚辦公室開幕。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

北市府吉祥物「熊讚BRAVO」辦公室開張！台北市政府觀傳局於19日上午10時舉辦「熊讚辦公室」開幕活動，除了讓民眾一窺熊讚辦公空間，更有獨家專屬的幾何版熊讚圖素設計，打造熊讚紀念品旗艦店，並與流行品牌Filter017聯名推出開幕限量商品。

本次開幕式由北市觀光傳播局長劉奕霆與熊讚一起剪綵慶祝，熊讚更親自為粉絲導覽介紹自己的辦公室。劉奕霆表示，透過熊讚辦公室可以讓民眾更瞭解熊讚代表的台北城市精神，並加入了流行元素，設計專屬空間的熊讚圖素，給大家耳目一新的感受，更藉此深化品牌形象，吸引國內外旅客造訪，提升熊讚品牌能見度，創造吉祥物經濟新藍海。

▲▼熊讚辦公室開幕。（圖／記者袁茵攝）

熊讚辦公室分三大區塊，分別是熊讚辦公室、品牌授權展示與熊讚選品店，一進大門就可看到熊讚品牌說明，和歷年來熊讚品牌授權商品，還有本次開幕推出的Filter017限量聯名商品組合、嬰幼兒品牌奇哥聯名商品，以及城市紀念品等周邊商品。走進辦公室更可一窺熊讚的日常辦公工作環境、熊讚出任務的照片與滿滿粉絲的祝福卡片，而辦公桌上的答錄機更有包含市長柯文哲及學姊等神秘留言等著大家來發掘。

為慶祝熊讚辦公室開幕，觀傳局自即日起至8月31日，推出拍照打卡送好禮、集章送貼紙、集字抽獎等活動，及全館商品88折優惠，部分商品除外。

振興一下我們的美麗

▲▼熊讚辦公室開幕。（圖／記者袁茵攝）

▲▼熊讚辦公室開幕。（圖／記者袁茵攝）

▲▼熊讚辦公室開幕。（圖／記者袁茵攝）

▲▼熊讚辦公室開幕。（圖／記者袁茵攝）

▲▼熊讚辦公室開幕。（圖／記者袁茵攝）

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