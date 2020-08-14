雲林縣109年度縣運動會　今開幕引燃聖火

▲聖火由斗六高中學生護持，並由今年全中運國女5000M 競走金牌斗六國中蔡慕璇和高男跳高銅牌斗六高中張騰仁，兩位選手點燃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣109年度縣運，今（14）日上午頂著陽光普照的好天氣，盛大開幕，8月14至16日三天將在縣內各比賽場所進行多項精彩的縣運賽事活動，現場約2800位參賽選手參加開幕典禮，聖火由斗六高中學生護持，並由今年全中運國女5000M 競走金牌斗六國中蔡慕璇和高男跳高銅牌斗六高中張騰仁，兩位選手點燃。

開幕典禮由縣內知名的太日打擊樂團與斗六國中武術隊帶來序幕表演。雲林縣長張麗善表示，雲林縣內優秀的運動選手，在國內外的比賽中都有優秀的成績，像跨欄的陳奎儒，軟網鄭竹玲與和跳高的蔡瀞瑢等，都是縣內培育出來的選手，希望透過縣內各項運動賽事的辦理，可以發掘和強化選手們的比賽經驗。

雲林縣長張麗善指出，選手們平日在炎熱天氣中發揮很多心力跟體力訓練，期盼他們都能展現訓練成果。此外，縣運能當作明年全中運的暖身賽，在暖身賽中可藉此發掘更多優秀選手，希望明年全中運雲林縣身為地主隊，能突破今年全中運14金13銀28銅的成績，再創佳績。

教育處長邱孝文表示，今年縣運一共有19個項目近2800位選手參加，也動員了近700位的裁判，其中田徑等類將擇優，以全國運動會達到參賽標準之成績，選拔今年雲林縣代表隊。 14、15、16三天的全縣運動會活動精彩，邀請所有鄉親，也能到場為選手們加油打氣。

▲雲林縣109年度縣運，今（14）日上午頂著陽光普照的好天氣，盛大開幕，8月14至16日三天將在縣內各比賽場所進行多項精彩的縣運賽事活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►二手票券豐富你的生活

►品木宣言靈芝精華加大版超殺價

【其他新聞】

►起底「中央印製廠地下總裁」！國小畢業印刷廠學徒做起 擁「億來億去」身價

►持三倍券購買刮刮樂 雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

►首宗偽三倍券試水溫！70歲首腦如「中央印製廠地下總裁」...一生都在印假鈔

►補教女師中邪發狂！拖8歲童關廁所死命打...喊：你是惡靈夜夜騷擾我

►雲林雙黃線劃設一年半變「大蚯蚓」 騎士成「人肉滾球」頻摔車