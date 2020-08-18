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「小花蔓澤蘭」每公斤5元收購起跑　賺零用錢趁現在 

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▲小花蔓澤蘭繁殖力強，每平方公尺至多可生產17萬粒種子，蔓延速度驚人，會攀爬至樹冠層覆蓋喬灌木及經濟作物。（圖／南投林區管理處提供）

▲小花蔓澤蘭繁殖力強，每平方公尺至多可生產17萬粒種子，蔓延速度驚人，會攀爬至樹冠層覆蓋喬灌木及經濟作物。（圖／南投林區管理處提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院農業委員會訂定每年8月15日至9月15日為「小花蔓澤蘭全國防治月」，南投林區管理處配合於今年開始設置「全年常設小花蔓澤蘭收購點」，於南投縣、彰化縣、雲林縣共設置6個收購點，雲林縣收購處於林內分站自8月17日起每週一辦理收購，每公斤5元，收購時間為上午09:00~11:30。

小花蔓澤蘭繁殖力強，每平方公尺至多可生產17萬粒種子，且可無性生殖，常生長於海拔1200公尺以下之平地、農田、果園、林地等光照充足的地方，蔓延速度驚人，會攀爬至樹冠層覆蓋喬灌木及經濟作物，導致樹木健康衰退、產量降低、甚至死亡，對台灣的自然生態環境及經濟造成極大的威脅。

▲小花蔓澤蘭繁殖力強，每平方公尺至多可生產17萬粒種子，蔓延速度驚人，會攀爬至樹冠層覆蓋喬灌木及經濟作物。（圖／南投林區管理處提供）

▲雲林縣收購處於林內分站自8月17日起每週一辦理收購，每公斤5元，收購時間為上午09:00~11:30。（圖／記者蔡佩旻攝）

南投林區管理處指出，小花蔓澤蘭開花期約為每年10月開始，花冠成白色至綠色，故防除的最佳時機為每年的9～10月之間。必須經年持續進行防治，才能防止其危害本土樹種、及農損。

防治補助對象為自然人或登記有案之社區發展協會，收購價格為每公斤新台幣5元整，南投林區管理提醒，如有發現小花蔓澤蘭的蹤跡，請連根拔起，並放在塑膠袋內，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生。歡迎大家將防除的小花蔓澤蘭，收集妥當，在收購時間內交給各據點工作人員，維護大家所賴以生存的環境。

▲小花蔓澤蘭繁殖力強，每平方公尺至多可生產17萬粒種子，蔓延速度驚人，會攀爬至樹冠層覆蓋喬灌木及經濟作物。（圖／南投林區管理處提供）

▲小花蔓澤蘭常生長於海拔1200公尺以下之平地、農田、果園、林地等光照充足的地方，會攀爬至樹冠層覆蓋喬灌木及經濟作物，導致樹木健康衰退、產量降低、甚至死亡。（圖／南投林區管理處提供）

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