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雲林居家檢疫男「KTV歡唱」！　半夜溜出門1小時代價10萬起跳　

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▲北港警方16日清晨KTV門口，盤問一男子經M-Police查詢資料，確認這名男子是北港鎮的居家檢疫對象，盤查紀錄後約4點將該男子押送回其住所，同時要求男子不可再外出。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲北港警方16日清晨KTV門口，盤問一男子經M-Police查詢資料，確認這名男子是北港鎮的居家檢疫對象，盤查紀錄後約4點將該男子押送回其住所，同時要求男子不可再外出。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局北港分局16日清晨實施轄區娛樂場所進行擴大臨檢，3點在一間KTV中，利用M-Police防疫警示功能查獲一名男子為列管居家檢疫對象，警方當場依規定通報權管機關追蹤與裁罰，以有效防堵居家檢疫或隔離者違反規定。雲林縣衛生局表示，查證屬實罰款最少10萬元，依據出門時數及情節再提高罰款金額。

據了解，該名男子年約30多歲，16日應是其居家檢疫期間，竟跑到KTV歡唱，他自述是大約3點才剛從家中出門，但警方將透過路口監視器等循線查證其說法是否屬實。警方立刻依防疫SOP處置，並依規定通報權管機關追蹤與裁罰，也將其他在場一起唱歌的人一併被要求自主健康管理14天，以避免成為疫情破口。

北港警方表示，16日清晨3時15分，偵查隊小隊長吳明芳率員執行防制青少年滋事勤務臨檢，在北港鎮某家KTV門口，見一男子在抽菸，經盤問並以M-Police查詢資料，電腦系統跳出警訊「居家檢驗／隔離對象」紅色字樣，確認這名男子是北港鎮的居家檢疫對象，盤查紀錄後約4點將該男子押送回其住所，同時要求男子不可再外出。

▲北港警方16日清晨KTV門口，盤問一男子經M-Police查詢資料，確認這名男子是北港鎮的居家檢疫對象，盤查紀錄後約4點將該男子押送回其住所，同時要求男子不可再外出。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲北港警方在一間KTV中，利用M-Police防疫警示功能查獲一名男子為列管居家檢疫對象，警方當場依規定通報權管機關追蹤與裁罰，以有效防堵居家檢疫或隔離者違反規定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

依「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，居家隔離者有擅自外出或其他違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰，如有擅自外出、未配合主管機關開立的檢疫通知書所載自機場返家規定或違反其他相關規定，可處10萬至100萬元罰鍰。

雲林縣衛生局長曾春美指出，這名居家檢疫男子是從大陸疫區回台，需居家檢疫14天，檢疫期間未依規定到處跑，經查證屬實起碼可處10萬元以上罰款，等待警方後續調查報告確定其外出時數，再決定款金額，民眾千萬不要以身試法。

分局長王立德呼籲，目前正在居家隔離或檢疫的民眾，應確實遵守政府規定，不要趴趴走，以免遭到重罰，也請業者加強防疫措施，提供安全消費場所。警方並會持續配合衛生及民政單位加強防止居家隔離或檢疫對象擅離居所情事，提供民眾安全的生活環境。

▲北港警方16日清晨KTV門口，盤問一男子經M-Police查詢資料，確認這名男子是北港鎮的居家檢疫對象，盤查紀錄後約4點將該男子押送回其住所，同時要求男子不可再外出。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲北港警方在一間KTV中，利用M-Police防疫警示功能查獲一名男子為列管居家檢疫對象，警方當場依規定通報權管機關追蹤與裁罰，以有效防堵居家檢疫或隔離者違反規定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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