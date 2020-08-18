欠債2年！好友囂張嗆「很缺1900元嗎」：體諒一下　她一句帥氣擊落

▲討債比登天還難！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

俗話說，不借錢，朋友沒了，倘若借了，最後錢、朋友都沒了！一名女網友心寒表示，朋友拖欠1900元死都不還，直到最近終於開口17日還錢，豈料還是被放鳥，更反酸原PO「妳有很缺1900嗎？」氣得原PO一句話帥氣擊落，文章貼出後，一票網友搖頭「現在都是欠錢最大了？」

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》森77直呼，好心借朋友1900元急用，結果一欠就是2年之久，儘管數目不大，但最氣的是，對方說好要還錢，還故意放鳥2次。日前友人又答應8月17日還錢，但今天已18日，友人還是沒動作，甚至口氣超嗆，讓原PO實在是忍無可忍，雙方對如下：

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原PO：嗨17號了，有遇到什麼困難嗎？我這邊還沒收到你的1900喔



友人：忘記去匯款，妳有很缺1900嗎



原PO：你講這什麼垃圾話啊，我是不缺這1900，但這是你欠我的錢，你要守誠信還我啊



友人：抱歉，明天早上匯款，工作最近好累好忙，請妳體諒我一下

▲友人態度極差！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



原PO翻白眼表示，雖然1900元是小錢，「但這是感覺不好的問題啦」，更直言這筆錢拿去買飼料餵浪浪，還比較有意義，「遇到這種欠錢的人，你們會怎麼回覆他？」

貼文曝光後，網友們也罵爆，「現在借錢者都比被借的大聲囂張」、「錢只有在自己身上才是真正的錢，借出去了就是身外之物了」、「1900元看清一個人，我覺得值得超划算」、「妳應該回他，我不缺1900，我缺1億9，如果你能給我就太好了」、「小意思，我我聽過3000欠兩年，還分期付款的」、「不缺錢，但是缺你這1900」、「一堆人借錢跪著借，還錢屌著還...欠人錢的永遠都不知羞恥」。

▼網友認為，誠信很重要！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

