有錢不還惹毛他…子幫母撒金紙討債2000萬　沒要到錢反吃官司



▲林姓男子討債不成，反而因撒金紙被告恐嚇。（示意圖／記者楊鈞典翻攝）

記者陳凱力／苗栗報導

新竹一名林姓男子因代家人討債，到債務人家門口撒金紙，反遭債務人提告恐嚇。苗栗地院法官認，考量社會使用金紙習慣，可判斷林男舉動顯然並非祭拜神明，而是有意透過此舉告知廖男不祥徵兆手段，具有濃厚警告意味，林男遭判拘役40天，易科罰金4萬。

林男向法官表示，自己受到祖母與母親委託向廖姓兄弟討回2000萬債務，因不滿廖姓兄弟有錢不還，嚥不下這口氣，才會灑金紙洩憤。

廖姓兄弟檔的哥哥則說，林男在2019年底一連3次上門討債，當時他透過監視器看到林男在家門口討債、撒金紙，覺得很穢氣，認為金紙和冥紙是不好的象徵，擔心對方可能接下來會對自己或家人不利。

苗栗地院法官指出，依我國傳統民間習俗，金紙之社會意義係可供一般人祭拜、普渡時，用以焚燒祭祀所使用，惟因社會價值觀演進，伴隨新聞媒體之報載、戲劇呈現等，人民遇有糾紛，而以郵寄金紙至他人住處、直接在他人住處或營業場所拋灑大量金紙，使他人與遭受不測以致死亡之意象產生連結、或作為即將加害他人生命、恐將造成傷亡之警告用途，進而感受畏懼，依常情判斷，廖男確實會將其未來生活與金紙使用產生負面聯想，感到身命遭受威脅，具有濃厚警告意味。因此對林男依恐嚇危害安全罪，處拘役40日，易科罰金4萬。

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