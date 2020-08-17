古意男借友4萬6「卻倒貼3萬」　神轉折扯爆！網喊不單純：只能觀落陰了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林育綾攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友3個月前借給朋友4萬6000元，由於對方怕老婆生氣，希望他配合演戲，反過來稱「是他家裡急用，借走了3萬元」，怎料前天晚上朋友突然因病離世，對方妻子也跟他討要那3萬塊錢，讓他有理說不清。

「怎麼辦才好？」苦主在爆怨公社發文還原經過，3個多月前，朋友跟他借了4萬6，也有留下對話訊息，但對方希望他能配合演出，若被太太問到此事，要矢口否認，「過兩天...他老婆真的打給我問說，老公有沒有跟我借錢？我說沒有。」

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後來，朋友再度與他聯繫，表示下個月會把錢還他，結果沒隔幾天，對方又希望他打掩護，「如果我老婆打給你，問你是不是跟我借了3萬，你要說對，然後是因爲家裡急需，所以才借錢。」

果然當天下午朋友太太的電話就來了，而老實的他按照朋友的要求，回說「有~大嫂，因爲我家裡急需。」沒想到，劇情急轉直下，前天夜裡朋友因為肝癌走了，而他借出的錢不僅一毛沒要回來，隔天到殯儀館時，對方老婆還跟他要3萬塊。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po不禁無奈，「我說我還沒拿到3萬，她不相信...我該怎麼辦？我連我的4萬6都不知道該怎麼拿回來。」

看完他的倒楣經歷，一派網友勸慰他，就把那筆錢當作白包，「人健康可以再賺，就當做功德了」、「這朋友夠狠」、「衰到靠北邊走，當作發白包吧」、「如果他是真朋友，就當白包積陰德吧」。

同時，更多網友懷疑，這背後動機不單純，「這是什麼套路，感覺他知道他日子不久故意挖洞你」、「拿他跟你借46000的訊息給他老婆看啊」、「覺得你被陰啦」、「走了也要擺你一道，這朋友很可以」、「不會最後要觀落陰釐清吧XD」、「感覺倒是有點故意的成分，可能也是不得已的」。

不過，原po感嘆，「朋友的離世是一場意外，不是死前設局走的，他不是這樣的人。我等他們處理好後事，再來跟他們詳談，只是怕他們不相信，讓我很苦腦。」