20年好友突然借錢！他阿莎力「匯款10萬」1個月後收通知　網驚：心臟要夠大

記者黃可昀／綜合報導

關於借錢的糾紛事件層出不窮，就算是認識多年的好友，也有可能借了就再也要不回來。一名男網友透露，好友上個月初緊急跟他借錢，一開口就是要10萬，雖然不是一個小數目，但兩人講了一通將近2分鐘的電話後，他立刻就匯10萬給對方，結果這個月1日手機就跳出2則帳務通知，讓他拍胸脯地說，「誰說借出去的錢拿不回來？」

▲網友說借急不借窮。（示意圖／記者劉維榛攝）



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▲朋友按照規定期限內歸還。（圖／翻攝自爆廢公社）



原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出對話紀錄，好友上個月7日突然傳訊息說「我現在需要10萬！」希望他能借錢周轉一下，並承諾「下個月10號前一定還」，語氣看起來相當急迫，但也不帶強迫之意，借多少算多少，「不方便也沒關係！直接跟我說！」

原PO收到訊息後馬上打電話給對方，兩人經過將近2分鐘的對話後，他就決定一口氣10萬元全借對方，因為彼此已經認識20年，依照他們的交情以及對朋友的了解，他才敢放心把錢借給對方。果然這個月1日就收到入帳通知，朋友依照約定10日前匯款還錢，2筆5萬元入帳，加起來剛好10萬，一毛錢也沒有少，不枉費當初他阿莎力的出手相助。

網友看完紛紛回應，對方會不會還錢並不是看交情，而是取決於人品，「只能說你真的很好運，而我，大概上輩子造了不少孽吧」、「跟交情無關，人品問題，人品不好的人就算認識60年也不會還」、「我認識十年的借兩千就神隱了」、「你可以繼續考驗人性」、「心臟要很大顆」。還有人曝光超邪惡心態，「地獄一下，先借10萬還10萬，之後再借一條大的，計畫通！」