快訊／豐原孕婦騎機車載女兒外出！路口擦撞吊車　2歲女童卡輪下慘死

▲台中豐原孕婦騎機車與吊車發生擦撞，2歲女童慘死。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者白珈陽、鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市豐原區豐原大道與東洲路口18日上午7時57分發生死亡車禍，一名32歲的孕婦騎機車載著2歲大的女兒外出，不料卻與大型重機具吊車發生擦撞，2歲女童當場受困輪下，現場民眾見狀急忙報案。警消趕抵現場後，立即動用破壞器材將女童救出，無奈當時女童已經沒有生命徵象，明顯死亡；而婦人則是懷孕約3個月，僅有手腳擦傷，目前已經送往衛福部豐原醫院救治。確切事故原因仍待警方進一步調查釐清。

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